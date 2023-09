Consumo das famílias sobe 0,9% e alavanca PIB

O destaque é a aceleração do consumo das famílias, cujo crescimento trimestral passou de 0,7% no primeiro trimestre de 2023 para 0,9% no segundo trimestre de 2023

Nesta sexta-feira, 1, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informou os dados do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que teve alta de 0,90% no segundo trimestre de 2023 em comparação ao primeiro trimestre.

O destaque é a aceleração do consumo das famílias, cujo crescimento trimestral passou de 0,7% no primeiro trimestre de 2023 para 0,9% no segundo trimestre de 2023. O mesmo ocorreu com os gastos do governo, que também avançaram na margem (0,7% no 2T23), vindo de +0,4% no 1T23.

O setor externo contribuiu negativamente, com as exportações crescendo 2,9% na margem, enquanto as importações aumentaram 4,5%.

Uma das surpresas foi o setor agropecuário, que teve uma queda menor que o esperado pelos especialistas, com 0,9% na comparação trimestral.