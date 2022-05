Começam as apostas da +Milionária, nova loteria da Caixa com prêmio mínimo de R$ 10 milhões

O valor é válido para concursos após um sorteio sem acumulação. Do contrário, o valor será 62% do arrecadado com os jogos

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (2) as apostas para a +Milionária, a nova loteria que tem prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Pelo novo formato, o jogador que acertar sozinho as deis dezenas e os dois trevos já terá a garantia de receber R$ 10 milhões, independentemente da arrecadação do concurso.

O valor é válido para concursos após um sorteio sem acumulação. Do contrário, o valor será 62% do arrecadado com os jogos.

Como o jogo é novo, o sorteio do primeiro concurso está marcado apenas para o dia 28 de maio. Mas as apostas já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A partir de então, os concursos correrão todos os sábados.

Além do prêmio milionário pela faixa principal, outro atrativo da +Milionária é ser também a única modalidade a contar com dez faixas de premiação, sendo as quatro últimas com valor fixo.

Agora, as Loterias Caixa oferecem 11 produtos lotéricos em seu portfólio: +Milionária; Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.

Como jogar

A aposta simples da +Milionária, com seis números e dois trevos, custa R$ 6.

Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números de 1 a 50 e dois “trevos” de 1 a 6. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Para o resultado dos concursos, serão sorteados seis números no globo com 50 bolas e, na sequência, dois números no globo contendo seis bolas. O prêmio principal é destinado ao ganhador que acertar todas as seis dezenas e os dois trevos numerados.

Faixas de premiação

Pelas regras da +Milionária, se houver acertador das seis dezenas e de dois trevos, a premiação mínima será de R$ 10 milhões (ou 62% do valor total do prêmio). A partir daí, serão mais nove faixas de prêmios:

1º prêmio – 6 números + 2 trevos = 62% do valor total (ou R$ 10 milhões)

2º prêmio – 6 números + 1 ou 0 trevo = 10%

3º prêmio – 5 números + 2 trevos = 8%

4º prêmio – 5 números + 1 ou trevo = 8%

5º prêmio – 4 números + 2 trevos = 6%

6º prêmio – 4 números + 1 ou 0 trevo = 6%

7º prêmio – 3 números + 2 trevos = R$ 50 (valor fixo)

8º prêmio – 3 números + 1 trevo = R$ 24 (valor fixo)

9º prêmio – 2 números + 2 trevos = R$ 12 (valor fixo)

10º prêmio – 2 números + 1 trevo = R$ 6 (valor fixo)

Não havendo acertador na faixa 1 (prêmio principal com 6 acertos + 2 trevos), os valores acumulam para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

No caso de não haver aposta premiada nas faixas 2 até 5, os valores são distribuídos entre as apostas ganhadoras da faixa imediatamente abaixo.

Não havendo acertador na faixa 6 (4 acertos + 1 ou nenhum trevo), os valores acumulam para o concurso seguinte, na faixa principal de premiação.

Tabela de preços

Campo números; Campo trevos; Quantidade de Apostas Simples; Valor da Aposta

6; 2; 1; R$ 6,00

6; 3; 3; R$ 18,00

6; 4; 6; R$ 36,00

7; 2; 7; R$ 42,00

6; 5; 10; R$ 60,00

6; 6; 15; R$ 90,00

7; 3; 21; R$ 126,00

8; 2; 28; R$ 168,00

7; 4; 42; R$ 252,00

7; 5; 70; R$ 420,00

9; 2; 84; R$ 504,00

8; 3; 84; R$ 504,00

7; 6; 105; R$ 630,00

8; 4; 168; R$ 1.008,00

10; 2; 210; R$ 1.260,00

9; 3; 252; R$ 1.512,00

8; 5; 280; R$ 1.680,00

8; 6; 420; R$ 2.520,00

11; 2; 462; R$ 2.772,00

9; 4; 504; R$ 3.024,00

10; 3; 630; R$ 3.780,00

9; 5; 840; R$ 5.040,00

12; 2; 924; R$ 5.544,00

9; 6; 1.260; R$ 7.560,00

10; 4; 1.260; R$ 7.560,00

11; 3; 1.386; R$ 8.316,00

10; 5; 2.100; R$ 12.600,00

12; 3; 2.772; R$ 16.632,00

11; 4; 2.772; R$ 16.632,00

10; 6; 3.150; R$ 18.900,00

11; 5; 4.620; R$ 27.720,00

12; 4; 5.544; R$ 33.264,00

11; 6; 6.930; R$ 41.580,00

12; 5; 9.240; R$ 55.440,00

12; 6; 13.860; R$ 83.160,00