Casa Branca diz apoiar eventual entrada da Finlândia na Otan e ressalta união do Ocidente

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o governo dos EUA apoia a política inclusiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), quando questionada sobre a possibilidade da Finlândia entrar com pedido para fazer parte da aliança militar, em meio à guerra na Ucrânia.

Segundo Psaki, a agressão militar da Rússia tem como um dos objetivos dividir o Ocidente e a Otan. “O exato oposto disso está acontecendo, dada a união entre os EUA e a Europa”, ressaltou a secretária, em coletiva de imprensa hoje. Ela ainda informou que, por enquanto, o presidente Joe Biden não tem planos para visitar a Ucrânia, e a Casa Branca pretende reabrir sua embaixada e ter uma presença diplomática fixa no país.

