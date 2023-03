Com inadimplência em alta, mutirões para renegociar dívidas chegam ao fim

Cada brasileiro endividado deve, em média, R$ 4.631,78, mas o endividamento médio pode chegar a R$ 7.071, 26, como no caso do Distrito Federal

FERNANDO NARAZAKI E CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP

Os brasileiros endividados têm ao menos duas oportunidades de renegociar as dívidas nesta sexta-feira (31). Bancos e financeiras encerram o mutirão de renegociação, realizado desde 1º de março em parceria entre Febraban (Federação Brasileira de Bancos) Banco Central, Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons

Também chega ao fim edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos de até 99% nas dívidas. Participam deste mutirão mais de 500 empresas parceiras.

Nos dois casos, os inadimplentes poderão fazer a negociação das dívidas de forma online. No feirão dos bancos, há ainda a opção de fechar acordo em alguma agência, caso o cidadão prefira atendimento presencial ou pelo portal Consumidor.gov.br, com senha da plataforma Gov.br nível prata ou ouro.

Na Serasa, as negociações vão até 23h59, no site serasalimpanome.com.br, no aplicativo Serasa, por WhatsApp, no número (11) 99575-2096, ou por meio de ligação gratuita para o número 0800-591-1222.

Dados da Serasa mostram que a inadimplência voltou a crescer em fevereiro, chegando a 70,5 milhões de brasileiros. O número representa 433 mil novos devedores em um mês, na comparação com janeiro. O feirão já negociou mais de 4 milhões em dívidas.

O cartão de crédito é o grande vilão, responsável por 31,6% das dívidas, seguido pelas contas bancárias, com 21,7%, e pelo setor de varejo, com 11,2%. Em comparação a fevereiro de 2022, as contas com bancos e cartões tiveram aumento de 3%, enquanto os outros dois segmentos apresentaram queda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cada brasileiro endividado deve, em média, R$ 4.631,78, mas o endividamento médio pode chegar a R$ 7.071, 26, como no caso do Distrito Federal. Em São Paulo, o valor médio da dívida é de R$ 5.343,33.

Luiz Rabi, economista-chefe da Serasa Experian, aponta a inflação e os juros altos como responsáveis pelo endividamento. “A inflação e os juros altos são os principais fatores que explicam o atual cenário, além da sazonalidade desfavorável de fevereiro, que vem acompanhado de despesas típicas de início de ano, como IPVA, IPTU, reajuste das mensalidades e outros”, diz.

COMO RENEGOCIAR AS DÍVIDAS EM BANCOS E FINANCEIRAS?

A renegociação é possível para dívidas com cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial, empréstimo pessoal e outras modalidades, exceto as que tenham bens como garantia (veículos, motos, imóveis e outros).

O mutirão não se enquadra para quem tem as parcelas em dia e pretende refinanciar o montante que ainda falta pagar. Para participar, é preciso estar inadimplente. A campanha também não é indicada pelos organizadores para quem está superendividado, ou seja, o cliente que não consegue quitar a dívida e manter a subsistência da família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste caso, a recomendação é que a pessoa procure o Procon mais próximo.

Segundo a Febraban, um novo mutirão deve ser realizado em novembro. Dados da federação mostram que houve a renegociação de 2,3 milhões de contratos em novembro do ano passado. A entidade afirmou que divulgará um balanço após o término da ação deste mês.

COMO RENEGOCIAR AS DÍVIDAS NO FEIRÃO DA SERASA?

Além dos canais oficiais para fechamento de acordo de renegociação de dívidas, o consumidor pode ser atendido em mais de 11 mil agências dos Correios pelo país, que oferecem as mesmas condições de negociação, mas é preciso pagar uma taxa de R$ 3,95.

Para saber como cada canal de negociação funciona, a empresa disponibilizada informações no YouTube. No site do feirão, o cliente pode, primeiramente, consultar o seu CPF para saber de suas dívidas, e, depois, clicar sobre o nome e logotipo da empresa com a qual quer negociar. É possível fechar acordos em até três minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA O QUE CADA BANCO OFERECE

BANCO DO BRASIL

– As condições são negociadas de acordo com o perfil de cada cliente. Até a semana passada, foram 27 mil acordos, que somaram R$ 411 milhões

– As renegociações podem ser feitas por WhatsApp: (61) 4004-0001 com a hashtag #renegocie, no aplicativo do Banco do Brasil, em “Solução de dívidas”; no Portal Soluções de Dívidas (bb.com.br/renegocie) e também nas agências

– Paralelamente, o banco realiza a campanha Negocia BB até o dia 30 de abril. Os clientes têm descontos que vão de 20% a 95%. A taxa de juros pode ter redução de até 15% e o parcelamento chegar a 120 meses. As dívidas que estão sendo cobradas judicialmente também podem ser renegociadas. Os canais são WhatsApp, aplicativo, agências, central de relacionamento (4004-0001 nas capitais e 0800-729-0001 em demais cidades) e internet banking

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– O Banco do Brasil fechou 33 mil acordos até quarta-feira (29), totalizando R$ 530 milhões negociados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ITAÚ

– Oferece taxas a partir de 0,5% ao mês, pagamento da primeira parcela para até 60 dias, além de descontos e parcelamentos

– Há a opção de parcelamento com entrada (quanto maior o valor da entrada paga pelo cliente, melhores as condições da proposta) e descontos especiais para quem for quitar o débito de uma vez

– As negociações são feitas pelo aplicativo do Itaú; por WhatsApp, no número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp); e pelo site https://renegociacao.itau.com.br/, além das agências de Correios e outros canais de atendimento do banco

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

– A Caixa oferece condições especiais para negociação à vista com desconto, mas também há opções de parcelamento em até 96 meses, conforme a situação de cada contrato

– As dívidas da casa própria também podem ser renegociadas na Caixa

– É possível fechar acordo nos sites Caixa Negociar (www.caixa.gov.br/negociar) e Negociar Dívidas (www.negociardividas.caixa.gov.br); no app Habitação Caixa; por telefone, nos números 4004 -0104 (capitais) e 0800-1040104 (demais regiões); e por WhatsApp, no 0800-1040104

BRADESCO

– O Bradesco iniciou nesta semana campanha própria e vai renegociar dívidas até 30 de junho

– Os descontos podem chegar até 95% do valor total da dívida para pagamento à vista

– Para o pagamento parcelado, o desconto é de até 80%

– É possível parcelar em 60 vezes, mas com juros; as taxas são a partir de 0,99% ao mês

– A renegociação é para clientes pessoa física e jurídica com dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e outras modalidades

– Os acordos são fechados nas agências, no banco pela internet, no app, nos caixas eletrônicos, unidade do Bradesco Expresso, pelo Fone Fácil (4002-0022, para capitais e regiões metropolitanas, ou 0800-5700022) e nos escritórios de cobrança parceiros

SANTANDER

– Para pessoa física, há ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis (que não foram informadas) e descontos de até 90%

– O parcelamento pode ser em até 120 vezes

– As ofertas de renegociação dependem do perfil de cada cliente, mas há condições especiais a quem optar pelo mutirão

– A renegociação pode ser feita por telefone, no 4004-3535 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-7023535 (demais localidades); o atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 9h às 16h

– Há ainda os sites www.santander.com.br/renegociacao e www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br

– Também ocorre negociações pelo WhatsApp 4004-9090

MERCANTIL

– O cliente deve enviar a solicitação de renegociação por meio da plataforma Consumidor.gov.br

– Após a solicitação, o Mercantil encaminhará o pedido para a área gestora responsável, que irá apresentar uma proposta de negociação da dívida

SAIBA FECHAR O ACORDO

Antes de fechar o acordo no mutirão, é preciso saber o valor da dívida e avaliar as condições que estão sendo propostas pelo banco ou financeira. A plataforma Registrato, do Banco Central, mostra os empréstimos e financiamentos existentes. A consulta é gratuita, sendo preciso ter conta no gov.br. Veja abaixo outras dicas:

1. FAÇA AS CONTAS PARA ENTENDER SUAS DÍVIDAS

– Faça uma lista de todas as contas e parcelas atrasadas, com os respectivos valores

– Coloque no topo da lista aquelas que você precisa quitar primeiro, porque são essenciais para te devolver o poder de compra ou porque têm juros muito altos, como é o caso do cartão de crédito ou cheque especial

– Depois, é preciso saber quanto terá disponível em cada mês para pagar os valores negociados, considerando as demais despesas que você já possui

2. NEGOCIE COM OS CREDORES

– Entenda como está sendo a negociação: Qual o percentual de desconto sobre o total da dívida? Se pagar à vista, há desconto maior? Se parcelar, quanto são os juros?

– Defina um objetivo, o valor que poderá dispor e faça contrapostas

– Se ainda ficarem dúvidas, imprima a proposta de negociação, converse com a família e, só depois de chegar a uma conclusão, feche o acordo

3. ORGANIZE-SE PARA NÃO CONTINUAR DEVENDO

– Ao fechar o acordo, saiba que é preciso cumpri-lo até o final, portanto, negocie apenas valores que pode pagar com a renda que já tem

– Para garantir que não tenha mais dívidas negativadas em seu nome, aposte no planejamento financeiro, equilibre seus ganhos e gastos mensais

– Faça uma planilha e envolva toda a família nesse controle e no esforço para economizar

Fonte: Serasa Educa