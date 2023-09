Casa do ministro Fernando Haddad em SP é alvo de tentativa de invasão na madrugada

Mais cedo, Haddad cancelou a agenda que teria pela manhã no escritório da pasta da Avenida Paulista

O Ministério da Fazenda confirmou, por meio de nota, a tentativa de invasão na madrugada desta quinta-feira, 14, à residência do ministro Fernando Haddad em São Paulo. Ele estava no imóvel, localizado na zona sul da capital paulista.

De acordo com o ministério, as câmeras de vigilância registraram a entrada de quatro homens no quintal da casa após arrombarem o portão, mas o interior da residência não chegou a ser invadido e nada foi furtado.

As imagens foram entregues à Polícia Federal e, até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado.

Mais cedo, Haddad cancelou a agenda que teria pela manhã no escritório da pasta da Avenida Paulista.

De acordo com a assessoria da Fazenda, o ministro não falará com a imprensa nesta quinta-feira.

Estadão Conteúdo