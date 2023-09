Zanin acompanha o relator e vota para condenar réu

Logo após apresentar seu voto, Zanin disse que o 8 de janeiro é ‘caso de enorme relevância para a história democrática do país’

O julgamento dos réus envolvidos nos ataques de 8 de janeiro deste ano foi retomado na manhã desta quinta-feira (14), com o voto de Cristiano Zanin. Ontem foi a vez de Alexandre de Moraes, relator, e de Nunes Marques, revisor, votarem.

E Zanin optou por acompanhar o relator, que votou pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira por crimes como golpe de Estado e Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de 17 anos e 6 meses de prisão. Já Nunes Marques concordou apenas condenação nos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, com pena de 2 anos e 6 meses de prisão.

Logo após apresentar seu voto, Zanin disse que o 8 de janeiro é ‘caso de enorme relevância para a história democrática do país’, reconhecendo a competência do STF para analisar o tema.

Apesar de concordar com Moraes sobre a condenação, Cristiano divergiu em relação a pena, propondo 15 anos de prisão.

Como está a votação?

Até o momento, a votação para condenar o réu por dano qualificado e deterioração ao patrimônio tombado está 3 a 0.

Já na questão de condenação dos réus por crimes de golpe de Estado, abolição violenta de Estado Democrático de Direito e associação criminosa, o placar está em 2 a 1.