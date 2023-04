Carrefour negocia redução de até R$ 1 bilhão no valor pago pela compra do Big

O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em maio de 2022

O Carrefour comunicou na terça-feira, 11, que, na compra do Grupo Big Brasil, firmou acordo com os principais vendedores para uma redução de preço em favor do Carrefour, no valor total de até R$ 1 bilhão, a ser ajustado pelo CDI, “em contrapartida à quitação de determinadas obrigações”, que não foram especificadas pela companhia.

Segundo o comunicado ao mercado, o valor será dividido em uma parcela fixa de R$ 350 milhões, que foi paga ao Carrefour já na terça-feira; uma parcela de R$ 550 milhões, ajustada pelo CDI, a ser paga até 31 de maio de 2024; e uma parcela variável, a ser calculada conforme métrica acordada entre as partes, no valor de até R$ 100 milhões, ajustada pelo CDI, que será paga até a data de pagamento final.

O Carrefour Brasil anunciou a compra do Grupo Big em março de 2021, por R$ 7,5 bilhões.

O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em maio de 2022.

Estadão conteúdo