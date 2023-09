CAE do Senado marca análise do projeto de lei do Desenrola para a quinta-feira, 28

Há a possibilidade, ainda, de que a votação em plenário fique para o início da semana que vem

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado marcou para a quinta-feira, 28, a análise do Projeto de Lei do Desenrola. A sessão terá início às 9 horas e tem a proposta como item único da pauta.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o projeto pode ser votado também nesta quinta-feira no plenário do Senado, com sessão agendada para as 11 horas.

Há a possibilidade, ainda, de que a votação em plenário fique para o início da semana que vem.

Pelos planos do governo, o PL do Desenrola precisa ser votado até 3 de outubro, último dia de vigência da medida provisória, que, apesar de ter sido deixada de lado após um acordo entre o Planalto e a cúpula da Câmara, ainda tem validade e tem viabilizado a aplicação do programa.

Pelo acordo firmado, o Desenrola tem tramitado por meio de um projeto de lei e não pela MP assinada pelo presidente Lula. O governo deixou a medida provisória de lado e levou o tema adiante por meio de um PL do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento.

