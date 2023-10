BS2 faz primeira transação via Drex e deve buscar transações com outros bancos

“Nós criamos carteiras próprias para dar agilidade aos testes, mas estamos aptos a fazer transações com os demais participantes do piloto”

O banco BS2 fez a primeira transação via Drex na última quinta-feira, uma transferência de recursos entre carteiras da própria instituição. Foram montadas três carteiras para os testes no piloto do Real digital, comandado pelo Banco Central.

O banco deve fazer novos testes em breve. “Nós criamos carteiras próprias para dar agilidade aos testes, mas estamos aptos a fazer transações com os demais participantes do piloto”, diz em nota a superintendente de produto Cash do BS2, Stephany Colantonio.

Segundo ela, em breve, o BS2 deve utilizar o nó da Associação Brasileira de Bancos (ABBC) para fazer transações com outros bancos. O BS2 é parte do consórcio liderado pela entidade dentro do piloto.

Colantonio afirma que o banco, especializado em empresas, tem interesse nos testes de contratos inteligentes, e na aplicação do Drex no desenvolvimento de contas escrow. “Elas permitem a liberação de movimentações financeiras apenas se algumas condições forem cumpridas. E isso deverá ser alcançado quando os contratos inteligentes forem criados no sistema do Drex”, diz ela.

Estadão Conteúdo