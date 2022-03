BC libera novo lote para consulta de valores a receber de ‘dinheiro esquecido’

O segundo é que você deve tomar cuidado para não cair em golpes. O Banco Central listou alguns itens para que as pessoas não acessem links maliciosos

Começa nesta segunda-feira, 14, uma nova rodada de consultas das quantias e agendamentos para resgate do “dinheiro esquecido” no Sistema Valores a Receber, do Banco Central, criado para que as pessoas possam retirar montantes que haviam sido deixados para trás em contas bancárias.

Assim como foi feito com o auxílio emergencial, a retirada deste dinheiro dos bancos está sendo feita de maneira escalonada. Agora, pessoas nascidas e empresas criadas entre 1968 e 1983 poderão ter acesso. Confira o calendário completo mais abaixo nesta reportagem.

Como vai funcionar o saque de ‘dinheiro esquecido’?

De acordo com o Banco Central, por meio do site com o endereço https://valoresareceber.bcb.gov.br/, será possível saber se há alguma quantia a ser sacada e, caso positivo, data e período serão agendados, a partir de segunda, para que isso seja feito, seguindo o escalonamento.

Até lá, as consultas podem ser feitas apenas com CPF e data de nascimento, para pessoas físicas, e CNPJ e data de criação da empresa, para pessoas jurídicas.

Dois períodos serão utilizados para resgates: das 4 horas às 14 horas e das 14 horas à meia-noite. Não é preciso memorizar data e hora do “saque”, é possível consultar tudo novamente.

Você precisará voltar ao sistema do BC no período sinalizado. Caso a pessoa esqueça de realizar o acesso, uma repescagem, no sábado, 19, será disponibilizada, durante todo o dia, das 4h à meia-noite. Porém, se esquecer deste também, o saldo poderá ser solicitado por mais uma vez a partir de 28 de março.

Se deixar de solicitar, não tem problema. O direito de resgatar a quantia será mantido e o valor será “guardado” até que você, enfim, decida por retirar.

Como sacar o ‘dinheiro esquecido’?

Será necessário realizar login por meio da conta Gov.br, do governo federal, com certificações de segurança em níveis prata ou ouro.

Após o acesso ao sistema, leia e aceite o Termo de Responsabilidade.

Quais dados vou conseguir ver sobre o ‘dinheiro esquecido’?

Na consulta, o consumidor terá acesso às seguintes informações:

Valor a receber;

Instituição que deverá devolver o valor;

Origem (tipo) do valor a receber;

Informações adicionais, caso existam.

Após isso, de acordo com informações do BC, as seguintes opções serão disponibilizadas:

Solicitar por aqui: significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis. Selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais. Guarde o número de protocolo, para caso precise entrar em contato com a instituição.

Solicitar via instituição: significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis. Entre em contato pelo telefone ou e-mail informado pelo BC para combinar com a instituição a forma de devolução do valor.

Datas para encontrar o ‘dinheiro esquecido’

A divisão de agendamentos se dará de acordo com o ano de nascimento – para pessoas físicas – ou de criação da empresa – para pessoas jurídicas:

Para datas de nascimento ou criação de empresas antes de 1968, o período de agendamento de consulta e resgate será entre 7 e 11 de março, com repescagem no dia 12;

Para quem nasceu ou criou a empresa entre 1968 e 1983, o intervalo é de 14 a 18 de março, com repescagem no dia 19;

Para pessoas nascidas ou empresas criadas após 1983, o agendamento ficará entre 21 e 25 de março, com repescagem no dia 26.

Como saber se tenho ‘dinheiro esquecido’?

O principal é entrar no endereço https://valoresareceber.bcb.gov br/ . Tudo referente a este assunto será feito por meio desta página, não haverá disponibilização do serviço no site principal do Banco Central

Quando a consulta estiver disponível, você irá utilizar seu CPF ou CNPJ para saber se tem algum valor a receber

Se não tiver, acabou a consulta. Se tiver, você receberá uma data em que será possível saber o valor e retirar a quantia

Cuidado com golpes sobre ‘dinheiro esquecido’

Alguns pontos importantes devem ser destacados. O primeiro deles é que, caso o dinheiro esteja parado, mas você demore para solicitar uma retirada, ele não vai deixar de ser seu. Quando você solicitar, será depositado. Enquanto isso não for feito, vai ficar parado por lá.

O segundo é que você deve tomar cuidado para não cair em golpes. O Banco Central listou alguns itens para que as pessoas não acessem links maliciosos.

O mais importante é: https://valoresareceber.bcb.gov.br/ é o único link do BC em que os valores são consultados e, posteriormente, solicitados para transferência.

Estadão Conteúdo