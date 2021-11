Algar Telecom leva lote para sul de MG, parte do MS, GO e SP por R$ 2,350 mi

A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 2,350 milhões, com ágio de 358,5%, no leilão ofertado pela Anatel nesta quinta

A Algar Telecom SA arrematou o lote C08 para oferecer tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz, em cidades do Sul Minas Gerais; em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, nas cidades de Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Inaciolândia, Itumbiara, Paranaiguara e São Simão, no Estado de Goiás, e em alguns municípios de São Paulo.

A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 2,350 milhões, com ágio de 358,5%, no leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4.

O compromisso da Algar será de prover o serviço de 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes na região.

A disputa encerrou a fase do leilão de lotes do tipo C (bloco de 80 MHz), em áreas de prestação regional.

Segundo o presidente da Comissão Especial de Licitação do 5G na Anatel, Abraão Balbino e Silva, houve proposta para todas as radiofrequências. Silva destacou que o certame, até o momento, registrou a entrada de três novas empresas no mercado de telefonia móvel, uma delas já com outorga nacional – a Winity II Telecom, que levou o primeiro lote ofertado pela Anatel nesta quinta.

“Numa perspectiva de competição, temos entrada de três novas empresas no mercado de telefonia móvel, sendo que uma delas tem já uma outorga nacional”, disse ele.

Estadão Conteúdo