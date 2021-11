Procedimento médico está gerando qualidade de vida e perda de peso a familiares de Léo Santana

O médico Aldo Grisi explica melhor sobre o procedimento feito pela mãe e irmãs do cantor

Se tem uma coisa que a pandemia fez a humanidade refletir é sobre a importância da saúde. É por isso que muitas pessoas têm aderido ao implante hormonal. O médico Aldo Grisi, especialista no assunto, contou sobre como tem ajudado a mãe e irmãs de Léo Santana com a reposição hormonal.

De acordo com Aldo, a reposição hormonal quando bem indicada, requer uma avaliação médica individualizada e com por menores

O procedimento de reposição hormonal é de extrema importância, de acordo com Aldo, principalmente após a chegada da menopausa. Dessa forma, todos os hormônios que estiverem em queda natural, o implante hormonal poderá ajudar, amenizando os sintomas do corpo durante essa fase diferente.

Muitas vezes, a queda hormonal acaba gerando várias alterações no humor e ganho de peso. Por isso é importante estar bem atento a saúde nesse momento. “Existe o momento certo para entrar com os hormônios sintéticos, a reposição pode melhorar a qualidade de vida, corrigindo as falhas nos sistemas, causados pela falta do hormônio natural; diminuindo as ondas de calor decorrentes na menopausa, aumentando a lubrificação da mulher, além de outros benefícios”, ressalta o especialista.

Ele relata que uma das pacientes, que realiza o tratamento de reposição hormonal, é Marinalva Santana, mãe do cantor Léo Santana.

“A Marinalva está cuidando da reposição hormonal pós-menopausa com o método de implantes hormonais, proporcionando a ela diversos benefícios, como qualidade de vida e perda de peso, já eliminando um total de 9Kg”.

O médico contou que as irmãs do cantor, Dejane e Naiara Santana, também aderiram aos cuidados hormonais, aumentando a qualidade de vida e a saúde delas. Aldo indica que as mulheres procurem ajuda médica para fazer uma avaliação se precisam ou não do procedimento e como ele deve ser feito.