Eu queria ser uma borboleta roxa pra presenciar a troca de olhares entre Jojo e Simioni na festa da Deolaneeee…

Jojo Todynho e Kamila Simioni estiveram na festa da advogada Deolane Bezerra. Será que rolou troca de olhares?

Jojo Todynho e Kamila Simioni na mesma festa? Os tempos mudaram mesmo, ou não?

Depois de muitas farpas, indiretas, diretas e até ameaças de processos via redes sociais, Jojo Todynho e Kamila Simioni marcaram presença no mesmo evento. E a pergunta que ficou foi: Será que elas se encontraram? Será que conversaram e colocaram um fim na briga que rendeu muitos posts em Instagram de fofoca?

Kamila Simioni, desafeto de Jojo Todynho

A duas famosas foram convidadas e arrasaram nos looks para a festa de Deolane. Inclusive tanto Jojo quanto Kamila resolveram brilhar na noite de festa e escolheram looks com brilhantes. Será que uma queria ofuscar o brilho da outra?Coincidência não? Hum, fiquei confusa!

A briga entre as famosas ganhou plateia nas redes sociais e tudo começou quando Kamila associou a imagem do Jojo a uma leitoa de sua fazenda. Por sua vez, a ganhadora de A Fazenda reagiu e a troca de farpas foi longa. Eu até peguei a pipoca porque…

Jojo Todynho toda pronta para a festinha de Deolane Bezerra

De acordo com fontes presentes na festa de aniversário de Deolane, as duas famosas se comportaram e não houve mais problemas! Mas que queria ver esta cena, isto não tenham dúvidas!