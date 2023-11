Ebony, Léo Santana e Milton Nascimento: os lançamentos da semana na música brasileira

Confira essa lista com 10 lançamentos da música brasileira da última semana com trabalhos de artistas conhecidos e outros em ascenção

Os lançamentos musicais da semana chegam com diferentes propostas. Ebony virou assunto nas redes sociais com sua última faixa, Pablo comemora seus 20 anos de carreira com novo DVD e Milton Nascimento faz álbum em parceria com Chitãozinho & Xororó.

Chris MC, Léo Santana e Luísa Sonza também chegam com novidades para a música nacional. Confira esses e outros lançamentos recentes dos artistas brasileiros nessa seleção do JBr:

Luísa Sonza continua com o “Escândalo Íntimo”



Luísa Sonza lançou, na última segunda (13), o single “La Muerte”. A faixa faz parte do último álbum da artista “Escândalo Íntimo” e é uma parceria com a cantora porto-riquenha Tokischa.

Ebony espera que eles entendam



Lançada na última terça-feira (14), “Espero Que Entendam” é a nova faixa da rapper Ebony e ganhou repercussão nas redes sociais. A música traz reflexões sobre o espaço da mulher na cena do rap nacional e alfineta nomes como Baco Exu do Blues, Filipe Ret, Orochi e Puterrier.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Day Limns lança novo álbum



Na última terça (14), Day Limns lançou “VÊNUS≠netuno”, seu segundo álbum de estúdio. O trabalho aborda o emocional da artista, que buscou retratar os aspectos que fazem com que as relações humanas sejam complexas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esdras Nogueira traz sabores para a música



Na última terça (14), o saxofonista Esdras Nogueira lançou o álbum “Lá em Casa Sessions”, que relaciona música e gastronomia. As faixas do trabalho têm como inspiração diferentes receitas criadas pela cozinheira e produtora Mariana Cardoso, companheira do músico.

Chris MC fala de amor

Na última terça (14), Chris MC lançou o álbum “Romântico – Parte 1”. Com nove faixas, o trabalho retrata a forma que o artista enxerga o amor, seu impacto nas pessoas e reflexões sobre suas próprias experiências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Milton Nascimento canta “Evidências”

Nesta quarta (15), Milton Nascimento e Chitãozinho & Xororó lançaram o álbum “Outros Cantos”. As sete faixas da produção são músicas que marcaram a carreira dos artistas, incluindo “Nos Bailes da Vida” e “Evidências”.

Léo Santana feat. Zé Felipe



Nesta quinta (16), Léo Santana e Zé Felipe lançaram “Cama Repetida”. A faixa faz parte do EP “Sofrência ou Fuleragem? – Ao Vivo / Parte 2”, que ficou disponível para o público no mesmo dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pablo comemora carreira e lança novo DVD



Para marcar seus 20 anos de carreira, Pablo fez um show na Arena Amazônia, em Manaus. E nesta sexta (17), o DVD com a primeira parte desse registro fica disponível nas plataformas digitais. “Tomara”, “Porque homem não chora”, “Deixa de caô” e “Pecado de Amor” são algumas das músicas presentes na produção.

DJ Yuri da Escócia e MC Bruna Alves botam pra subir



Nesta sexta (17), DJ Yuri da Escócia e MC Bruna Alves lançam nesta sexta a faixa “Botei Pra Subir Balão”. A faixa estará disponível nas plataformas digitais.

Wanessa Camargo mostra sua essência

Nesta sexta (17), Wanessa Camargo lança a faixa “Velocidade”. Em suas redes sociais, a cantora diz que espera compartilhar sua coragem e o retorno à sua essência por meio da nova música.