Fim de semana será de shows, festivais, artesanato e muito mais. Confira a Agenda Brasília

Brasília Tattoo Festival, show internacional com a banda Saxon e a dose dupla Turma do Pagode + Pixote são os destaques

Turma do Pagode + Pixote

Sexta é dia de pagode! O Espaço Bothanic recebe, nesta sexta-feira (17), os grupos paulistanos Turma do Pagode e Pixote. Com 20 anos de carreira, o Turma traz seu mais recente trabalho, o TDP20, com faixas inéditas como “Só Um Pagode” e “Alô Ex”.

O Pixote também tem DVD comemorativo recente em relação aos anos de carreira. O #Trintou reúne os maiores sucessos do grupo nas últimas três décadas, desde as antigas, como “Brilho de Cristal” e “Frenesí”, até as mais recentes, como “Nem de Graça” e “Vai Errar de Novo”.

A festa começa a partir das 19h. Ingressos a partir de R$ 70 no Ingresse.

Turma do Pagode+Pixote

Sexta-feira, 17 de novembro

A partir das 19h

No Espaço Bothanic –

Ingressos a partir de R$ 70 no Ingresse

Mais informações: @espacobothanic / @funnentretenimento

Banda Saxon

Nome importante da New Wave of British Heavy Metal, a banda Saxon se apresenta em Brasília neste sábado (18), no Toinha Brasil Show, no Sof Sul. Os ingressos custam a partir de R$ 160 no site da casa de eventos. O show é de divulgação do mais recente álbum da banda, ‘Carpe Diem’, o 23º da carreira. Participa da turnê, nas datas sul-americanas e em Chihuahua, no México, a banda Madzilla, criada em 2018 na cidade americana de Las Vegas, que mescla melodias ao som do thrash metal clássico.

Saxon em Brasília

Sábado, 18 de novembro de 2023

A pratir das 22h (portões abrem às 19h)

No Toinha Brasil Show – SOF Sul Q.09 Conj. A Lote 05/08, 71215-246 Guará-DF

Ingressos: a partir de R$ 150 no site da casa de eventos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Delacruz

O Complexo Fora do Eixo (Saan) recebe, no sábado, o rapper carioca Delacruz, dono de hits como Cigana, Vício de Amor, Anestesia, Sobre Nós (Poesia Acústica #2), entre outros. A noite conta ainda com o pagode do Benzadeus e os DJs Caio Hot, Pepê e Thiago May. Os ingressos custam a partir de R$ 90 no site Digital Ingressos.

Delacruz em Brasília

Sábado, 18 de novembro

A partir das 22h

No Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a R$ 90 no site Digital Ingressos

Classificação: +18

Mais informações: @complexoforadoeixo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasília Tattoo Festival

A oitava edição do Brasília Tattoo Festival, promovida pelo Instituto Brasil Sapiens com o apoio da Secretaria do Turismo, começou ontem (16) e vai até domingo (19), no Pavilhão do Parque da Cidade. O evento, que atrai participantes de todo o Brasil e do exterior, reunirá competições de tatuagem, música ao vivo, oficinas, espaço para crianças e ações sociais relacionadas ao câncer de mama (confira mais detalhes). Para garantir a entrada, basta retirar o ingresso no Sympla disponibilizado e levar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá).

Brasília Tattoo Festival – 8ª edição

De 16 a 19 de novembro

No Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla

Programação completa: @brasiliatattoofestival

Oktober BSB

Brasília receberá, neste fim de semana, a primeira edição oficial da tradicional Oktoberfest. Após ser adiada devido a condições climáticas, a 1ª Oktober Bsb será realizada de sexta (17) a domingo (19), no Parque de Exposições da Granja do Torto. O evento é opção livre para toda família e contará com espaço Kids para crianças. A entrada é gratuita mediante retirada no Sympla e doação de 1 kg de alimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oktober BSB

De 17 a 19 de novembro

No Parque de Exposições da Granja do Torto

Entrada mediante retirada no Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível

Programação e mais informações: @oktoberbsb

Ver essa foto no Instagram CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Uma publicação compartilhada por Oktober BSB 🇩🇪 (@oktoberbsb) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Salão do Artesanato

No ar desde quarta-feira (15), o 16º Salão do Artesanato está reunindo trabalhos de cerca de 1 mil artesãos de todo o país. São itens desenvolvidos a partir de tipologias como cerâmica, madeira, fios, capim, palha, metal, rendas, bordados e tantas outras. No total, serão cerca de 80 mil peças, desde as menores, como acessórios e utensílios, até as maiores, como esculturas e móveis. Vai até domingo (16), no shopping Pátio Brasil, com entrada gratuita.

16º Salão do Artesanato

De 15 a 19 de outubro

Quinta, sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 20h

No Shopping Pátio Brasil – SCS, qd. 6, Asa Sul – Brasília-DF

Entrada franca

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Salão do Artesanato (@salaodoartesanatooficial)

Em alusão ao Dia da Consciência Negra

O Instituto Entre Nós realiza, neste sábado (18) e domingo (19), em Planaltina, um evento em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A agenda contempla a cultura afrobrasileira com palestras, apresentações artísticas, rodas de conversa e visitação ao Território Xarará de Prata (DF-130, km. 05). Confira a programação completa. A entrada é franca.

Serviço

Sábado e domingo, 18 e 19 de novembro

A partir das 10h e 11h, respectivamente

Núcleo Rural Sítios Agrovale – DF-130, km. 05, chácara 04, Planaltina-DF

Programação completa e mais informações: @institutoentrenos

Workshop de improviso

A atriz, comediante e roteirista Cíntia Portella vai fazer, neste sábado (18), na Casa dos Quatro, um workshop ensinando você a improvisar! Como ela descreve, “esse convite é pra você que quer alimentar sua criatividade, soltar a imaginação, trabalhar a espontaneidade, diminuir a timidez”. No evento, chamado Improvizoando, Cíntia vai mostrar sua experiência como convidada fixa do grupo Barbixas e roteirista de programas como A Culpa é da Carlota (Comedy Central), Vai que Cola (Multishow), LOL (Amazon Prime), entre outros. Inscrições a partir de R$ 170 no Sympla.

Improvizoando

Workshop de improviso com Cíntia Portella

Sábado, 18 de novembro

A partir das 14h

Na Casa dos Quatro, 708 Norte

Inscrições a partir de R$ 170 no Sympla

Mais informações: (61) 99670-1080