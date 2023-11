Com entrada gratuita, a programação ocorre na Escola Mifásol-lá e no Eixo Cultural Ibero-Americano

Em novembro, a segunda edição do Em Cantos — Festival de Música para Crianças — celebra a infância com uma extensa programação na Escola Mifásol-lá (18/11) e no Eixo Cultural Ibero-Americano (25 e 26/11), em horários variados.

Como na primeira edição, ocorrida em janeiro deste ano, a grade de atrações foi cuidadosamente pensada para acolher e cativar. Entre as atividades, o Festival oferece roda de música para bebês, espetáculo musical para pequenos de 0 a 3 anos, baby jam, teatro musical infantil, cantigas de roda, música dos sinais, espetáculo percussivo com material reciclado, além de crianças cantando para crianças.

Para participar das atividades do próximo sábado (18), as pessoas interessadas devem garantir os ingressos pelo Sympla. Para os demais dias de programação, basta fazer a inscrição gratuita, preenchendo o formulário.

Confira programação completa

Data: 18/11 (sábado)

Local: Teatro Flora – Escola Mifásol-lá

15h – Espetáculo Baby Jam (0 a 3 anos) com Psoas e Psoinhas (DF) — Katiane Negrão e Júlia Ferrari.

Ingressos gratuitos: sympla

17h – Espetáculo Cantigas de Roda (para toda a família) com Grupo Vocal 3 por 4 (DF).

Ingressos gratuitos: sympla

Data: 25/11 (sábado)

Local: Teatro Plínio Marcos – Eixo Cultural Ibero-Americano.

10h – Espetáculo Infantil (para toda a família) com Patubatê (DF).

19h – Espetáculo Os Saltimbancos (para toda família) com Agrupação Teatral Amacaca (DF).

Data: 26/11 (Domingo)

Local: Teatro Plínio Marcos – Eixo Cultural Ibero-Americano.

10h – Espetáculo A Encantadora Música dos Sinais (para toda a família) com Crianças Cantando para Crianças (DF).

17h – Espetáculo Floreio (para toda família) com Sereia Luzia da Estrela Molhada (DF) – Jun Cascaes.

Ingressos gratuitos (18/11):

Espetáculo Baby Jam: (Sympla)

Espetáculo Cantigas de Roda: (Sympla)

Inscrições gratuitas (25 e 26/11) : https://forms.gle/ hYz741dHy2Wzrksh7.

Mais informações: @festivalemcantos e @rosadosventosinstituto .



