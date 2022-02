Corpo de Bombeiros do DF envia equipes de socorro a Petrópolis

No total, irão para Petrópolis nove militares, três cães e três veículos oficiais. Os enviados são especializados em salvamento e resgate

Nesta sexta-feira, 18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviará equipes de socorro, resgate e salvamento à região serrana do Rio de Janeiro para ajudar nos trabalhos de resgate por conta das enchentes que atingiram a região.

No total, irão para Petrópolis nove militares, três cães e três veículos oficiais.

As equipes poderão ser remanejadas para outras cidades próximas caso estiverem necessitando de auxílio.

Os integrantes da corporação enviados são especializados em salvamento e resgate.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro fez um pedido formal de ajuda e a decisão do CBMDF foi tomada.

Ao menos 120 pessoas morreram e outras 116 estão desaparecidas por conta das fortes chuvas em Petrópolis.