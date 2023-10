Semana de Inovação divulga selecionados da Chamada Pública; mais de 130 atividades serão ofertadas

O maior evento de inovação pública da América Latina chega a sua 9ª edição e terá mais de 500 horas de atividades

A Semana de Inovação 2023 divulgou a lista de selecionados da Chamada Pública de Atividades, com iniciativas de profissionais de todo país para alavancar a inovação no serviço público. Ao todo, 130 atividades foram escolhidas, sendo 100 presenciais e 30 on-line. Há oficinas, debates, palestras, mesas redondas e primeiros passos (palestras de conhecimentos mais introdutórios) sobre os mais diversos temas: de governança, gestão pública, metaverso e também inteligência artificial.

As atividades são abertas à participação do público que se inscrever no site da Semana de Inovação 2023. Os inscritos no evento podem participar tanto presencial, quanto on-line, no entanto as oficinas possuem limite de capacidade de participação.

Mais de 400 propostas foram recebidas, sendo 259 presenciais e 144 on-line, e analisadas pela comissão avaliadora composta por 14 profissionais da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) de diversas áreas. Os critérios para aprovação foram: aderência, potencial de aprendizado para a inovação, aplicabilidade e replicabilidade.

Veja a lista completa das atividades no site da Semana, ou abaixo:

Presenciais: https://semanadeinovacao.enap.gov.br/images/si2023/SI23_Resultado_Chamada_Publica_Atividades_Presenciais.pdf

Online: https://semanadeinovacao.enap.gov.br/images/si2023/SI23_Resultado_Chamada_Publica_Atividades_Online.pdf

Serviço:

Semana de Inovação 2023 da Enap

Data: 7, 8 e 9 de novembro

Formato: Híbrido

Onde: Escola Nacional de Administração Pública (SPO Área Especial 2-A, Asa Sul)

Mais informações e inscrições: semanadeinovacao.enap.gov.br

Sobre a Semana:

A Semana de Inovação 2023 é realizada pela Enap em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Tribunal de Contas da União (TCU). O evento conta com o patrocínio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a colaboração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Anatel.

Tem também o apoio do Instituto Eldorado, da Embaixada da Dinamarca, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF),da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e a participação de diversas instituições do Governo Federal, de organismos internacionais, de grupos da sociedade civil e de representantes do setor privado.