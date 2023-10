Best-seller “A ciência tem todas as respostas?” será lançado no Brasil

Nos Estados Unidos, o livro foi um dos mais vendidos, de acordo com o jornal The New York Times

A Editora Contexto lançará no Brasil, em 10 de outubro, o best-seller “A ciência tem todas as respostas?”, da física alemã Sabine Hossenfelder, criadora do canal do YouTube Science without the Gobbledygook, com quase um milhão de inscritos. Nos Estados Unidos, o livro foi um dos mais vendidos, de acordo com o jornal The New York Times.

Na obra, a escritora esclarece assuntos intrigantes que desafiam a compreensão de cientistas de outras áreas, filósofos, jornalistas, professores, estudantes, formadores de opinião e “todos os que não se esqueceram de perguntar sobre as grandes questões e não têm medo das respostas”, como ela define.

Ainda segundo a autora, ciência e religião têm as mesmas raízes e, ainda hoje, enfrentam dúvidas semelhantes: “De onde viemos?”; “Para onde vamos?”; “O quanto podemos conhecer?”. Respondendo a esses questionamentos, o livro também mostra que algumas ideias espirituais são perfeitamente compatíveis com a física moderna e às vezes até amparadas por ela.

Ficha técnica e serviço

Título: A ciência tem todas as respostas?

Autora: Sabine Hossenfelder

Tradutor: Peter Schulz

Editora: Contexto

Número de páginas: 256

Preço do livro impresso: R$ 69,90

Preço do ebook: R$ 49,90

Lançamento: 10 de outubro de 2023