PicniK celebra Dia das Crianças e 54 anos do Parque Ana Lídia

Evento volta a ocupar o Parque da Cidade com diversas atividades infantis, programação para toda a família e a atração musical internacional Onda Vaga

No dia 12 de outubro, no marco dos 54 anos do Parque Ana Lídia, o PicniK apresenta à família candanga uma programação especial para celebrar o aniversário do ponto de lazer brasiliense juntamente com o Dia das Crianças. Das 13h às 23h, o Estacionamento 12 do Sarah Kubitschek — parque que também faz aniversário este mês, completando 45 anos no dia 11 — recebe uma programação cultural composta por eixos temáticos que abrem um leque de atrações e atividades ofertadas em diferentes espaços.

Esta edição do PicniK oferece mais de 4 atividades gratuitas voltadas para o público infantil e outras duas que podem ser desfrutadas também pelos adultos. E os tradicionais Mercadinho de Arte, Moda e Design, a Feira de Vinil e o Feirão de Bikes continuam presentes nos espaços do evento.

Entre as atrações da vez, está o espetáculo Vida Viva de Um Palhaço, com o emblemático Mandioca Frita, grande Mestre de Brasília. O encontro também tem em sua grade de atrações, diversos grupos, DJs, instrumentistas, além de dois palcos para receber suas estrelas: o Principal e o Disco’n’funk. Entre essa constelação, figura a banda argentina Onda Vaga, que mescla ritmos tradicionais, rock, reggae e ska.

O que muda para esta edição é parte das atrações. A novidade da edição especial de outubro inclui exposições e instalações artísticas e interativas: Calangos na árvore do Seu Estrelo e Fuá do Terreiro; Fantástico Carro Piscina; Piscina Exótica; Carrossel Infinito; e Mundo PicniK.

Serviço:

PicniK – Dia das Crianças e Aniversário do Parque Ana Lídia

Data: 12 de outubro de 2023

Horário: das 13h às 23h

Local: Parque Ana Lídia, Estacionamento 12, Parque da Cidade, Brasília-DF

Entrada gratuita até às 16h. Após, é necessária a colaboração com 1 kg de alimento não perecível

Classificação indicativa livre