Fim de semana tem de canoagem a concerto de rabecas

Desta sexta (6) a domingo (8), o brasiliense terá várias opções para se divertir; confira destaques da programação

Campeonato de canoa havaiana, rodas de samba, concerto de rabecas, teatro e cinema enchem a programação do brasiliense entre esta sexta (6) e domingo (8). O período está repleto de eventos incentivados pelas Secretarias de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), de Turismo (Setur-DF) e de Esporte e Lazer (SEL-DF). Confira abaixo os destaques.

Canoa havaiana

O Lago Paranoá estará movimentado neste fim de semana, porque Brasília recebe o Campeonato Brasileiro de Va’a Velocidade 2023, com eventos esportivos náuticos de grande porte para trazer visibilidade e fomento à prática da Va’a, popularmente conhecida como canoa havaiana.

Serão 736 atletas de oito estados competindo pelos títulos nacionais e disputando vagas para o Campeonato Mundial, no Havaí, em 2024. A prova deste fim de semana faz parte da seleção dos representantes do Brasil. Com apoio da SEL, da Setur e da Administração Lago Sul, o evento segue até domingo, ao lado da Ponte das Garças, no Lago Sul.

Além de atletas e familiares, a estimativa de público para o Campeonato Brasileiro de Va’a Velocidade é de cerca de 8 mil pessoas que vão desfrutar da programação com palestras, workshops e experiências gastronômicas. Uma das atrações será a Feira da Canoa, com expositores de vários estados no nicho dos esportes náuticos – desde equipamentos a acessórios e artesanatos.

Atividades

O evento traz aulas abertas à comunidade, como yoga, mobilidade, alongamento e corpo integrado, além da Canoa Social, que une mulheres recuperadas do câncer de mama (grupo da Remada Rosa) e deficientes visuais (grupo DV na Trilha). As finais serão no domingo, seguidas da premiação e festa de encerramento com muita música ao vivo.

Durante o campeonato, a Caesb vai fornecer água para os atletas. Além dos três pontos fixos com caixas-d’água de 500 litros cada, a companhia levará o Expresso Ambiental, um ônibus temático com maquete de seis metros sobre o Ciclo do Saneamento. O ônibus ficará disponível para visitação no sábado, das 8h às 17h.

“Brasília é uma cidade que tem toda a estrutura necessária para receber grandes eventos esportivos. Apoiar iniciativas como o Campeonato Brasileiro de Va’A Velocidade contribui para impulsionar o turismo, o que, por sua vez, aquece a economia local. O turismo desempenha um papel fundamental na preservação de culturas e tradições, e o esporte se revela como um forte aliado do turismo na atração de visitantes para a cidade”, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Samba e rabecas

O projeto Rodas do Cerrado encerra a programação neste sábado, a partir das 16h, com a oficina de hortas verticais, show da banda Cerradins e apresentação das Sambadeiras de Roda, no Complexo Cultural Samambaia.

Criado pelo grupo Cerradins, a iniciativa ocupou Samambaia durante quatro meses com diversas atividades culturais e ambientais, com apresentações e oficinas. O evento é gratuito e contará com medidas de inclusão e acessibilidade, como tradução para libras das oficinas e shows e espaço adequado para receber pessoas com mobilidades reduzidas e pessoas com deficiência.

Também no Complexo Cultural Samambaia, a Orquestra de Rabecas do Cerrado encerra a turnê pela cidade recebendo a participação especial da violeira Carol Carneiro, neste domingo, às 16h. A rabequeira Jéssica Carvalho faz um forró, fechando os trabalhos do projeto.

A orquestra tem como missão promover a tradição da rabeca, instrumento presente em diversas manifestações da cultura popular brasileira e do mundo que apresenta uma pluralidade de ritmos e sons, passeando pelos territórios da cultura popular, do forró e das folias, sem esquecer das influências árabes.

Cinema

Animação ‘A Ilha dos Ilús’ é opção para a meninada nas telonas

O Cine Brasília inicia a programação especial do mês das crianças com dois filmes infantis diariamente na grade, até domingo, sempre às 10h e às 14h. Ao todo, serão 12 obras, entre elas, Um Filme de Cinema e A Ilha dos Ilus.

A programação da sala desta semana também traz a mostra de cinema em homenagem ao diretor francês Chris Marker em parceria com a Embaixada da França e com o Institut Français, além da estreia da cinebiografia de Claudinho e Buchecha, Nosso Sonho.

Longa ‘Nosso Sonho’ resgata a história da dupla Claudinho e Buchecha

O espaço, localizado na 106/107 Sul, traz também duas sessões especiais e gratuitas dos filmes Luz nos Trópicos, trama ancorada em cosmogonias indígenas, cadernos de viagem e literatura antropológica, e Da porta pra fora, documentário que acompanha a história de três entregadores de aplicativos que arriscam a vida durante a pandemia. As exibições serão seguidas de debate.

Segue em cartaz, ainda, o média-metragem Estranha Forma de Vida, de Pedro Almodóvar. O filme acompanha a jornada do rancheiro Silva (Pedro Pascal), que empreende uma jornada solitária pelo deserto com o propósito de visitar seu antigo amigo Jake (Ethan Hawke). O reencontro gera uma tarde de profunda intimidade compartilhada, reconciliação e evocação de memórias passadas.

Os trailers, sinopses, horários, ingressos e mais detalhes da programação podem ser conferidos no site do Cine Brasília.

Teatro

O drama ganha os palcos do Sesc de Ceilândia neste fim de semana

Nos palcos, a agenda cultural do Sesc-DF promove a sexta edição da Mostra Sesc de Cinema, que homenageia a artista Lydia Garcia, pioneira no ensino de música na rede pública de ensino. As sessões serão no Sesc da 504 Sul, às 19h. No sábado, haverá sessões às 15h e às 19h.

Também haverá o projeto Livrorescer: florescendo leitores, que faz um comparativo entre o desenvolvimento do leitor e o ciclo de vida das plantas, desde o “semear” ao “dar frutos”, por meio de ações de formação de leitores. Será no Sesc do Gama, no sábado, às 10h.

A comédia ‘Novelão’ é uma das estreias no palco da cidade

No Sesc de Ceilândia, a peça [Im]penetrável será apresentada no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. O espetáculo tem classificação indicativa de 14 anos e fala sobre a comunicação e a falta dela nas relações.

Já no Sesc de Taguatinga Norte, entra em cartaz o espetáculo Novelão, que propõe uma viagem ao universo das grandes novelas brasileiras. Com classificação indicativa de 16 anos, a montagem será exibida desta sexta a domingo, às 20h.​