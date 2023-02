Saúde abre concurso para contratar 1.019 agentes de saúde; salários vão até R$ 4,4 mil

O concurso oferece vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Vigilância Ambiental

Gabriel de Sousa

[email protected]

Novas oportunidades surgiram para os que desejam trabalhar na promoção do cuidado da população do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), abriu as inscrições para um concurso público que irá nomear 1.019 agentes de saúde para atuar na capital.

Das 1.019 vagas, 602 são para a função de agente comunitário em saúde (ACS), sendo 102 nomeações imediatas e 500 para o provimento de um cadastro reserva. As outras 417 são para agente de vigilância ambiental (AVA), com 17 contratações instantâneas e uma lista de espera com 400 candidatos.

Os agentes comunitários em saúde (ACS) terão uma remuneração inicial de R$ 1.988, enquanto que os agentes de vigilância ambiental (AVA) vão receber R$ 4.485 iniciais. Porém, adicionando as gratificações concedidas, o salário dos ACS’s e dos AVA’s ultrapassam R$ 6 e R$ 8 mil, respectivamente. Ambos os cargos apenas necessitam de um nível médio de formação e possuem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de março no site da Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec), que é a banca organizadora do certame, através do link: https://bit.ly/concursoagentedf. Os que se candidatarem ao cargo de ACS vão ter que pagar uma taxa de inscrição de R$ 65. Já os que desejarem ser novos AVA’s, deverão fazer o pagamento de R$ 70.

Para conseguir a aprovação nas 1.019 vagas ofertadas, os candidatos irão fazer uma prova objetiva no dia 26 de março. Na avaliação, eles terão que responder um caderno de 100 questões, sendo 40 de conhecimentos básicos e 60 de específicos. Para ser nomeado, o concurseiro também deve ser julgado como apto fisicamente e mentalmente ao exercício do cargo.

Os agentes representam uma função muito importante para a manutenção da saúde pública da capital. Aos ACS’s estão conferidos os deveres de vincular a população com as políticas públicas ofertadas, atuando na promoção de cuidados, e cadastrando as famílias brasilienses através da visita em domicílios. Já os AVA’s trabalham no combate ao aedes aegypti e aos escorpiões, ações educativas e preventivas contra pragas e a avaliação da qualidade da água e do ar da capital federal.