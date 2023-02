Inscrições abertas para voluntários que queiram atuar no Parque Veredinha

Participantes vão ajudar na plantação de mudas de espécies nativas; foco são as nascentes do parque ecológico

O Instituto Brasília Ambiental está com processo aberto, até o dia 15 deste mês, para seleção de voluntários que queiram atuar no projeto Voluntariado do Parque Ecológico Veredinha, em Brazlândia. Os integrantes ajudarão a cuidar da unidade de conservação e atuarão durante um ano, iniciando em 1º de março. Os interessados em se inscrever ou obter mais informações podem clicar aqui.

O projeto tem como objetivo promover ações educativas para a comunidade: investir na revegetação com espécies nativas as nascentes e áreas degradadas ao longo do Córrego Veredinha, fazer supressão e controle de espécies invasoras e proporcionar aos participantes aprofundamento na compreensão da importância do parque para Brazlândia e para o Lago Descoberto – “além de envolver a comunidade local e do entorno do parque para que ela se tornem guardiã desse patrimônio”, frisa o agente de do Veredinha, Marcos João da Cunha, autor do projeto.

Cunha ressalta que não há um perfil específico ou exigência de alguma formação para se candidatar. Normalmente, pontua ele, as pessoas que se interessam por esse tipo de trabalho voluntário são moradores da região administrativa ou adjacências ao parque, estudantes, brigadistas, membros de associações ambientais, de projetos de hortas comunitárias ou que já têm o hábito de se voluntariar para serviços comunitários.

Seleção

Os interessados em atuar no projeto serão selecionados por meio de entrevista a ser feita na sede do próprio parque. A avaliação dos participantes será feita pelos conceitos satisfatório ou insatisfatório. Para receber um “satisfatório” é necessário que o voluntário tenha uma frequência mínima de 75% em cada um dos eixos de atividades práticas, além de não se ausentar de mais de uma atividade sem justificativa ou aviso prévio.

Os voluntários vão desenvolver atividades como produção de mudas, controle de espécies exóticas e plantio, além de participar de ações de educação ambiental. O horário será acordado com cada voluntário individualmente. Depois de inscrito, o interessado deve enviar seu currículo para [email protected], informando o nome do projeto para qual está se candidatando.

Com informações da Agência Brasília