Escola Móvel de Gastronomia oferece cursos profissionalizantes gratuitos

Projeto tem fomento de R$ 2 milhões do GDF; inscrições estão abertas até 20 de fevereiro. São 900 vagas presenciais em Ceilândia

O projeto Escola Móvel de Gastronomia desembarca, neste mês, em Ceilândia para promover qualificação profissional. Serão oferecidos gratuitamente capacitação em confeitaria, doceria, salgaderia, pizzaiolo, garçom/garçonete, vendas online (e-commerce) e gerenciamento de mídias sociais. As aulas começam na segunda-feira (6) e as inscrições seguem até o dia 20, neste link.

“Sabemos que as mulheres têm tido dificuldade de conseguir emprego. Então, a confeitaria e doceria são uma forma delas levarem recursos para dentro de casa, além de ser um escape para aquelas com problemas de ansiedade e depressão”, diz a professora Vivian Nogueira (à direita) | Foto: Rafael Andrade

A carreta, que ficará no estacionamento da administração regional de Ceilândia, tem capacidade para atender 30 pessoas por aula. A expectativa é atingir 900 alunos inscritos. A primeira edição no Gama contou com 600 alunos presencialmente e três mil no formato digital.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos. As vagas para as aulas presenciais são preferencialmente para o público de Ceilândia. Moradores de outras regiões administrativas podem participar da modalidade online, que ocorre simultaneamente às aulas físicas. Todos receberão o certificado de conclusão do curso ao final das aulas.

“Brasília ocupa hoje o terceiro lugar como maior polo de gastronomia do Brasil. Então vimos a necessidade de realizar um projeto para capacitar pessoas no campo gastronômico”, conta o presidente da Associação Crescer, Eduardo Nascimento Campos. “Embora nossa meta seja atingir 900 pessoas, vamos manter o curso com as inscrições abertas até o dia 20 para ajudar o maior número de pessoas”, acrescenta.

Incentivo

Maria Eliete Bezerra (de camisa azul, atrás da criança) se qualificou em confeitaria, doceria, pizzaiolo e sommelier | Foto: Arquivo pessoal

A professora, inclusive, tem uma história parecida com a de várias alunas da Escola Móvel de Gastronomia. Há oito anos ela entrou na confeitaria para conter as crises de ansiedade. “Foi uma terapia para mim e hoje ensino. Sei da importância de ver alunas contando que estão vendendo e isso as está ajudando financeiramente e também emocionalmente”.

Durante as aulas, Vivian ensinará as receitas mais pedidas em seus outros cursos. “Vou ensinar um pudim maravilhoso e, na parte da confeitaria, elas gostam de aprender a fazer bolo de festa. Então vou ensinar massa, recheio e decoração”, adianta.

Desempregada, Maria Eliete Bezerra, 54 anos, foi uma das alunas da Escola Móvel no Gama. Na oportunidade, ela se qualificou em confeitaria, doceria, pizzaiolo e sommelier. “Fiz todos os que estavam disponíveis, porque eu já havia feito um curso no Senai do Gama e fiquei sabendo pela professora de lá. Me inscrevi e fui contemplada”, lembra.

Logo após o curso, ela aproveitou os conhecimentos para fazer um “bico” no Natal preparando sobremesas, como pudim, pavê e manjar. “Foi realmente maravilhoso. Primeiramente porque melhora a autoestima da gente, que passa a sentir que consegue. Depois porque ajuda quem está com problemas financeiros”, afirma.

Animada com o curso, ela já se inscreveu para dar continuidade à qualificação em Ceilândia. “Tomei gosto pela coisa. O projeto da carreta me deixou com a vontade e a certeza de que consigo. Voltei a ter recursos financeiros. Esse ano pretendo focar na confeitaria”, conta. Maria Eliete elogia o projeto. “São professores de alto nível e em um local de fácil acesso”.

Serviço

Escola Móvel de Gastronomia – Edição Ceilândia

Inscrições até 20 de fevereiro neste link

Início das aulas: segunda-feira (6)

Informações: (61) 98143-5757.