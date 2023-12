Programa oferece oportunidade de bolsas de graduação de 100% em universidades dos EUA

Inscrições estão abertas. Estudantes selecionados podem ter direito até a passagem aérea e custeio de gastos com visto e passaporte

Estudantes brasileiros que concluirão o ensino médio ainda neste ano ou em 2024 já podem se inscrever para concorrer a uma bolsa de estudos para fazer a graduação nos Estados Unidos. A rede EducationUSA Brasil abriu as inscrições para o programa de mentoria Oportunidades Acadêmicas para graduação nos Estados Unidos, voltado para estudantes de alto desempenho, que sejam de famílias com recursos financeiros limitados. A iniciativa custeia todo o processo de inscrição nas universidades, desde a taxa de inscrição até a emissão de passaportes e passagens aéreas. O prazo para se inscrever termina no dia primeiro de janeiro de 2024.

O coordenador do Escritório EducationUSA da Thomas, Jefferson Couto, lembra que esta é uma oportunidade ímpar para quem deseja fazer curso superior gratuito, em alguma das universidades mais conceituadas do mundo, totalmente de graça. O programa, que está em funcionamento há mais de 15 anos no Brasil, faz parte de uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, para informar e orientar pessoas interessadas em estudar no país.

Por meio do EducationUSA, cujo escritório em Brasília funciona dentro da Casa Thomas Jefferson, o programa já teve centenas de alunos brasileiros aceitos em universidades como, Harvard, Yale, Johns Hopkins, Stanford, University of Chicago, Duke University, Wellesley e Northwestern University. Tudo de graça.

O programa, além de oferecer acompanhamento acadêmico ao longo do processo de candidatura às universidades, cobre os custos do processo que incluem: material de estudo, taxas de inscrição para as provas exigidas, transporte, acomodação, taxas de inscrição das universidades, tradução e envio de documentos, além de toda a orientação durante o processo. Além disso, os alunos aprovados com bolsa de 100% ainda têm direito a emissão de passaporte, visto de estudante e passagem aérea.

Como se inscrever:

Para concorrer a uma bolsa, os estudantes devem acessar o bit.ly/OPPGraduacao2024 . Em caso de dúvidas, o candidato pode enviar um e-mail para: [email protected] ,

Para participar os candidatos devem:

. Concluir o Ensino Médio (ou Técnico) em 2023, ou em 2024.

. Pertencer a um contexto socioeconômico com recursos limitados.

. Demonstrar nível de inglês avançado.

. Apresentar histórico acadêmico com excelentes resultados.

. Realizar atividades extracurriculares e comunitárias.

. Estar interessado em qualquer área de estudo exceto: medicina, odontologia, veterinária, psicologia ou direito.

Sobre o EducationUSA

O EducationUSA é uma Rede do Departamento de Estado dos EUA que oferece informação sobre oportunidades de estudo nos EUA e acompanha alunos ao longo do processo de admissão para programas de verão, graduação, mestrado, doutorado, inglês e cursos de curta duração. Os escritórios EducationUSA oferecem vários serviços e atividades para todos os interessados em estudar nos EUA.

Confira a programação no www.educationusa.org.br.