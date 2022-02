Período para inscrições no concurso CGU prorrogado

A seleção da Controladoria-Geral da União oportuniza 375 vagas para cargos que exigem os níveis médio e superior

O período para inscrições no concurso da CGU foi prorrogado, o prazo terminaria hoje(1 /2), no entanto, a Fundação Getulio Vargas (FGV) publicou um comunicado que prorroga o período até a próxima quinta-feira (3/2).

A seleção da Controladoria-Geral da União oportuniza 375 vagas para cargos que exigem os níveis médio e superior.

O vencimento básico inicial varia de R$ 7.283,31 a R$19.197,06.

O edital foi publicado no final de dezembro e encerrou um longo período sem novas seleções, no total, foram 9 anos sem editais.

Confira o detalhamento das vagas:

Auditor Federal de Finanças

Total de vagas: 300

Escolaridade: nível superior

Vagas distribuídas para lotações no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal

Taxa de inscrição: R$ 120

Fiscal Federal de Finanças e Controle

Total de vagas: 75

Escolaridade: nível superior

Vagas distribuídas para lotações no Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal

Taxa de inscrição: R$ 80

Confira informações detalhadas no blog do TEC Concursos.

Como fazer a inscrição no concurso da CGU?

Os pedidos devem ser encaminhados até as 16h do dia 3 de fevereiro, apenas no site da organizadora, a FGV.

O edital de abertura especificou que os candidatos devem escolher apenas uma localidade para cumprir as etapas avaliativas.

Após efetuar o pedido de inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 4 de fevereiro.

Resumo do edital

Total de vagas: 375

Banca organizadora: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Cargos: Auditor Federal de Finanças (nível superior) e Técnico Federal de Finanças e Controle (nível médio)

Período para inscrições: 3 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022.

Remuneração de R$ 7.283,31 a R$ 19.197,06

Data da prova objetiva: 20 de março de 2022

Taxa de inscrição de R$ 80 a R$ 120, o valor deve ser pago até o dia 4 de fevereiro.

Edital CGU

