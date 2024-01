Ortopedista dá dicas para evitar lesões durante o treinamento para o TAF

A fase eliminatória exclui muitos candidatos em concurso público

2024 será o ano dos concursos públicos. Encarar o Teste de Aptidão Física (TAF) é um desafio inescapável para os candidatos em busca da aprovação em concursos como da polícia e do corpo de bombeiros. Nos treinos intensos de preparação, é preciso redobrar os cuidados para evitar lesões, especialmente nos joelhos, que são articulações altamente sobrecarregadas durante os intensos exercícios físicos de preparo.

O TAF é uma fase determinante nos concursos, e exclui muitos candidatos. Corridas, saltos e flexões são alguns dos exercícios que testam o desempenho físico e aptidão do candidato para desempenhar as atividades relacionadas ao cargo. Nesse período, muitas pessoas costumam se queixar de dores e desconfortos.

O ortopedista e especialista em joelhos, Dr. Isaías Chaves, chama a atenção para a importância de um acompanhamento com profissionais especializados. “A pessoa provavelmente não está acostumada a correr e a treinar intensamente, não faz um preparo e alongamento muscular adequado, e já vai direto para um treino puxado. Consequentemente, ela acaba se lesionando”, explica. Algumas lesões no joelho que exercícios físicos intensos sem um preparo adequado podem causar são a fratura por estresse, condropatia patelar, lesões no ligamento, tendinite e entorses.

A fratura por estresse surge devido à sobrecarga repetitiva sobre um osso, sem permitir o necessário tempo de descanso e adaptação do corpo aos exercícios. Esta lesão muitas vezes resulta de um aumento significativo na intensidade, volume ou tipo de treino, sendo mais comum entre os candidatos que avançaram para a segunda fase, em especial aqueles que não têm o hábito de correr. “Quando esses candidatos passam de fase, eles começam a correr intensamente para recuperar o tempo perdido, aumentando a carga de forma abrupta”, esclarece Isaías.

Procurar assistência personalizada antes do início de qualquer programa de treinamento não só garante um treino adaptado às condições individuais, como antecipa possíveis problemas e reduz os riscos de lesões e sequelas a longo prazo. “Profissionais adequados como ortopedistas, fisioterapeutas e principalmente educadores físicos podem realizar avaliações detalhadas que identificam áreas de vulnerabilidade, e, com isso, fornecer orientações específicas e sugerir exercícios que fortalecem a musculatura e protegem as articulações”, orienta. O preparo adequado inclui um treino balanceado, contemplando atividades aeróbicas, fortalecimento muscular e flexibilidade.

Dores persistentes, inchaço ou desconforto durante os treinos são sinais que não devem ser ignorados, e o repouso é recomendado para evitar maiores complicações.“Começar os treinos com um bom período de antecedência é fundamental para dar tempo de se recuperar em casos de lesões. Muitos candidatos acabam sendo eliminados no TAF justamente por isso”, alerta o ortopedista.

O especialista separa alguns cuidados para evitar lesões:

– Aquecimento adequado: Antes de qualquer atividade física, realize um aquecimento adequado para preparar os músculos e articulações;

– Utilize calçados apropriados: Procure por tênis adequados ao seu tipo de pisada e que ofereçam suporte para os joelhos durante os exercícios;

– Procure fortalecer a musculação: Fortalecimento muscular é a principal defesa contra lesões. Priorize exercícios que fortaleçam os músculos ao redor dos joelhos, como agachamentos e leg press;

– Descanso e recuperação: Intercale os dias de treino com períodos de descanso, permitindo a recuperação muscular;

– Aumente aos poucos a carga dos treinos: Elabore um plano de treinamento que inclua todas as atividades do TAF, aumentando gradativamente a intensidade dos treinos;

– Simulações do TAF: Realize simulações regulares do teste para se familiarizar com as demandas físicas e ajustar seu treinamento conforme necessário.

Ao priorizar a saúde desde o início, os candidatos não apenas previnem lesões, mas também otimizam seu desempenho físico, aumentando as chances de sucesso no teste.