2ª Jornada por Equidade Racial na Educação é realizada na Conferência Nacional de Educação

Alunas e alunos serão incentivados a participar ativamente dos debates da programação, com apresentação de propostas

Entre os dias 28 e 31 de janeiro, o Distrito Federal receberá a 2ª Jornada Por Equidade Racial na Educação, que tem como objetivo ampliar o debate e apoiar as reinvindicações por uma educação antirracista de modo que seja promovida no Sistema de Ensino Nacional a equidade racial, assim como possibilitar a formação de jovens lideranças negras.

O evento é organizado pela UNEafro Brasil, tem apoio do Projeto SETA – Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista e será realizado durante a Conferência Nacional de Educação 2024 (CONAE 2024), espaço que buscar garantir o diálogo entre a comunidade educacional, a sociedade civil e o governo federal, a fim de definir o texto final do novo Plano Nacional de Educação (PNE) e apresentá-lo à aprovação do Congresso Nacional.

Para ampliar a discussão sobre equidade racial no Plano Nacional da Educação com os estudantes dos seus núcleos de educação popular, a UNEafro Brasil vai em comitiva participar da CONAE. Antes da viagem, os participantes passarão por uma formação abrangente sobre o assunto principal do encontro.

Durante a jornada, além de atuarem como observadores para conhecer a dinâmica das conferências de educação, alunas e alunos, com suporte de coordenadores, serão incentivados a participar ativamente dos debates da programação, com apresentação de propostas embasadas em dados relevantes.

A 1ª Jornada Por Equidade Racial na Educação, que aconteceu em junho de 2023, contou com a participação de 150 estudantes, coordenadores, professores e militantes dos núcleos de educação popular da UNEafro de São Paulo e do Rio de Janeiro, e proporcionou participações em atividades no Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Palácio do Planalto, na Frente Parlamentar Mista Antirracismo, da Câmara e do Senado Federal e uma aula pública na frente do Banco Central.