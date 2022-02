Novo concurso da Polícia Militar do DF está vindo aí

Foi autorizado pela Economia a realização de um concurso que irá selecionar 2,1 mil novos soldados para compor o quadro

Foi divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta última quinta-feira (3), a autorização para a realização de um concurso público para a seleção de 2,1 mil soldados para o ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A previsão de ingresso dos selecionados é a partir de setembro de 2023, com remunerações iniciais de R$ 4,4 mil.

Em uma nota enviada para o Jornal de Brasília, a Polícia Militar do DF informou que já possui uma comissão de encarregados para tratar sobre o certame. Porém, não possui até o momento prazos definidos para os próximos passos, que deve ser a seleção de uma banca organizadora e a publicação do edital.

O último processo seletivo feito para selecionar novos soldados para a PMDF foi realizado em 2018. Naquela ocasião, foram ofertadas 2 mil vagas entre ingressos imediatos e cadastros reservas. A remuneração inicial dos selecionados foi de R$ 4.119,22, com um vale-alimentação de R$ 850,00. A banca organizadora do concurso público foi o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Os candidatos à farda da Polícia Militar do DF tiveram que passar por provas objetivas e discursivas, teste de avaliação física, exames biométricos e avaliações médicas. Por fim, também foi preciso realizar uma sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica, além de uma prova prática e de títulos.