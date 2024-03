Novacap publica edital de concurso com 480 vagas

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) abriu concurso que terá 120 vagas imediatas. O edital do certame já foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (23).

Das 480 vagas previstas, 120 serão imediatas e 360 cadastro reserva, com salários entre R$ 4,9 mil e R$ 10,8 mil.

As inscrições estão abertas do dia 17 de abril a 20 de maio e podem ser realizadas diretamente no site da Quadrix, que será a banca organizadora.

As taxas de inscrição custam R$ 60 para nível médio e de R$ 80 para nível superior. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 23 de junho para nível superior e 30 de junho para nível médio.

O último concurso da Novacap foi em 2017, mas que por problemas com a banca organizadora acabou sendo cancelado em 2019.