Governo disponibiliza editais em Libras do Concurso Nacional Unificado

Vídeos separados por blocos temáticos estão no canal do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no YouTube

Com o intuito de ampliar e facilitar o acesso às informações do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Fundação Cesgranrio – organizadora do certame, disponibilizou uma série de vídeos em Língua Brasileira de Sinais (Libras), meio legal de comunicação e expressão da Comunidade Surda no Brasil.

São oito vídeos, divididos pelo total de blocos temáticos do concurso. Além disso, há um vídeo explicando as retificações do dia 18 de janeiro.

Os editais em Libras estão organizados em playlist no canal oficial do MGI no You Tube .

Vídeos dos editais em Libras separados por blocos temáticos

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bloco 8 – Nível Intermediário

Retificações de 18/1