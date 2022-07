Especialista dá dicas para a aprovação no concurso do BRB

De acordo com um consultor, é necessário fazer muitas questões e simulados para conseguir uma nomeação

Com o edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta última quinta-feira (7), o concurso público do Banco de Brasília (BRB) irá oferecer 300 vagas para o cargo de escriturário, que receberão uma remuneração mensal de R$ 3.764.66. Segundo o anúncio, para concorrer ao certame é necessário que o interessado tenha apenas uma formação no ensino médio, o que deve fazer com que milhares de pessoas busquem conquistar o sonho da sua nomeação.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada em novembro deste ano, sendo organizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES). Com ainda três meses que antecipam as avaliações, os concurseiros possuem um tempo precioso para se dedicar aos estudos.

O Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília conversou exclusivamente com Victor Dalton, sócio-fundador do Direção Concursos e consultor da Câmara dos Deputados, que trouxe valiosas dicas que podem ser adotadas pelos estudantes nesta reta final de estudos.

Dalton explica que, para conseguir se dar bem na prova objetiva, o candidato deve estudar todas as competências apresentadas pelo edital. Segundo o documento, a avaliação terá 60 questões, sendo metade delas questões classificadas como conhecimentos básicos, classificadas em: seis questões de língua portuguesa; cinco de Raciocínio Lógico e Matemática; cinco sobre o Plano Distrital de Política para Mulheres, três de uso de tecnologias em ambientes corporativos; três de Governança Corporativa e Compliance; três para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), além de duas referentes à Lei Orgânica do DF.

As outras 30 questões serão sobre conhecimentos específicos da função de escriturário, que, segundo Danton, devem ser semelhantes ao conteúdo cobrado no último concurso feito pelo BRB. “Na última prova, que é de 2019 e é da mesma banca, quatro matérias foram responsáveis por 53% dos pontos. São elas: Conhecimentos Bancários, Língua Portuguesa, Bancos na era digital e Raciocínio Lógico e Matemática. Acredito que a banca não deve fugir desse foco”, afirma o especialista.

Foco nos conhecimentos específicos

Para os próximos três meses que irão anteceder a realização da avaliação objetiva, o consultor da Câmara dos Deputados recomenda que a rotina de estudos dos candidatos foque no aprendizado das competências expostas pelo edital, em especial aos conhecimentos específicos. Uma dica do consultor para o sucesso na hora da avaliação é a resolução de provas anteriores feitas para o BRB.

“A maior parte do seu tempo de estudo deve estar nos conhecimentos específicos, mas é impossível ignorar as demais disciplinas. Também é fundamental que o interessado faça muitas questões e simulados para medir conhecimento e identificar deficiências.”, explica.

Segundo o especialista, uma das principais características das provas do IADES é a presença de textos extensos, que indicam que o candidato terá que ir para a sala de provas “preparado para ler”. Além disso, as questões de Língua Portuguesa e de Raciocínio Lógico feitas pela banca costumam vir em nível mais elevado de complexidade.

A banca também é exigente com o aproveitamento dos participantes, que terão que se preparar para os conhecimentos básicos e específicos. Em caso de um aproveitamento menor que 50% em algum dos cadernos, o concurseiro será eliminado automaticamente.

“Também é importante não negligenciar nenhuma disciplina, pois o candidato é eliminado se zerar português ou se fizer menos de 50% em um dos cadernos de prova. […] É interessante que geralmente as provas contextualizam as questões com o cargo que está sendo ofertado no certame. De toda forma, é uma banca que possui um banco de questões extenso”, conta.

BRB costuma nomear o seu cadastro reserva

Das 300 vagas ofertadas pelo concurso público do BRB, metade delas são para a nomeação imediata, que deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. As outras 150 oportunidades são destinadas para o cadastro reserva, que também deve ser contemplado com a contratação para escriturário.

De 2019 até este ano de 2022, o BRB convocou 952 pessoas para compor o seu quadro de funcionários, o que aumenta a expectativa de que os 150 participantes do cadastro reserva deste novo concurso também recebam as suas nomeações. “O cadastro reserva do último edital foi zerado. Todos os aprovados foram chamados. A rotatividade em bancos é grande. Além disso, o BRB está em franca ascensão e vai precisar de servidores. É natural que, novamente, o cadastro seja zerado”, explica Victor Dalton.

A carreira bancária é uma das mais desejadas pelos estudantes de concurso público, que desejam crescer profissionalmente em uma das áreas que mais ascendem no mercado. No BRB, não é diferente, e oferece grandes oportunidades de prosperidade financeira. “Além da jornada de apenas 6 horas, carreiras dentro de bancos podem ser meteóricas. Um aluno aprovado no último chegou a ter ganhos de R$ 13 mil com 8 meses de banco. Claro que não são todos, mas as possibilidades estão lá”, diz o especialista.

A remuneração inicial dos escriturários aprovados será de R$ 3.764,66, mas Danton explica que os benefícios extras tornam a remuneração dos profissionais ainda mais atrativa. “Ainda tem um vale-alimentação vantajoso, de R$ 1.900, e uma participação nos lucros. O valor pago referente ao último PLR [participação nos lucros e resultados] foi de cerca de R$ 15 mil, relativos ao segundo semestre de 2021. Esse bônus é pago semestralmente e varia de acordo com o desempenho do banco, que vive um grande momento.”, conclui.