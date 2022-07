Serviço de biometria para CNH não precisará de agendamento por 15 dias

Não será necessário marcar antes para abertura de processo de primeira habilitação, mudança ou adição de categoria e renovação da carteira

A direção-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) decidiu suspender, por 15 dias, a necessidade de agendamento da biometria para habilitação a partir da próxima segunda-feira (11). Segundo o Detran, a medida visa o interesse público, considerando que a empresa prestadora do serviço da coleta biométrica ainda não resolveu o problema em seu sistema de agendamento.

O cidadão que deseja realizar a abertura de processo de primeira habilitação, mudança ou adição de categoria e renovação da CNH deverá ir direto à unidade de atendimento, sem a necessidade de marcação prévia.

O serviço de coleta de dados biométricos é oferecido nas unidades: Sede, Shopping Popular, Taguatinga, Paranoá, Gama, Sobradinho, Brazlândia, Recanto das Emas, Planaltina e Escola Pública de Trânsito (906 Sul).

A instrução regulamentando a decisão será publicada no Diário Oficial do DF (DODF) ainda nesta sexta-feira (8).

Com informações da Agência Brasília