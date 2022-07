GDF cria diretoria para acompanhamento de programas sociais

Novo setor da Secretaria de Desenvolvimento Social será responsável pela fiscalização do Cartão Prato Cheio, Cesta Verde e Cesta Emergencial

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) criou uma nova diretoria para acompanhar e fiscalizar os programas Cartão Prato Cheio, Cesta Verde e Cesta Emergencial. O objetivo da Diretoria de Programas Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional é dar transparência e auxiliar a gestão no monitoramento dessas ações.

Nesta semana, a secretaria promoveu oficina de planejamento estratégico para capacitar os servidores que vão atuar na nova diretoria. Isso foi feito por meio de dinâmicas de grupo e adoção de metodologias de gestão de processos, para definir fluxos de trabalho e atribuições.

“A ideia é fazer uma gestão compartilhada. Estamos estruturando essa nova diretoria, ouvindo os servidores, colhendo sugestões, trocando experiências, para que todos se sintam parte do processo. Com isso, tornamos o trabalho mais eficiente”, explica a diretora de Programas Sociais de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Tatieli Paz.

Na próxima semana, será realizada uma reunião para apresentar aos servidores dessa diretoria o resultado da oficina e definir atribuições. Segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, a intenção é fazer capacitações contínuas com os servidores de outros setores.

“Nos próximos dias, as outras áreas da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional vão passar por oficinas de capacitação com esse mesmo intuito, de envolver os servidores no processo, para que eles se sintam incluídos e contribuam com melhorias. Dessa forma, teremos um ambiente de trabalho saudável para oferecer um serviço de maior qualidade ao cidadão”, finaliza.

Com informação da Agência Brasília