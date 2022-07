Confira a programação de julho das feiras rurais no Distrito Federal

Nas feiras, os consumidores conseguem comprar diretamente de quem produz, saber detalhes sobre a produção e comprar alimentos não processados

No mês das férias, com os filhos em casa, uma boa opção de passeio é visitar feiras rurais, que contam com apoio da Emater-DF em várias regiões do Distrito Federal. Nelas, produtores atendidos pela empresa comercializam alimentos convencionais e orgânicos, plantas, produtos de panificação, artesanatos, mel, café, pimentas, doces e geleias, cogumelos e diversas outras opções.

Nas feiras rurais, os consumidores conseguem comprar diretamente de quem produz, saber detalhes sobre a produção e comprar alimentos não processados ou que foram minimamente manipulados. Além disso, comprar do produtor familiar do Distrito Federal fortalece a produção local, gera emprego e renda no campo.

Confira abaixo a programação das feiras rurais no mês de julho:

Feira Rural no Parque

Quando: 10 e 24 de julho (domingos)

Horário: 8h às 14h

Local: Estacionamento 10 do Parque da Cidade (antigo pedalinho)

Feira Rural no CABV – Sobradinho

Quando: 5, 12, 19 e 26 de julho (terças-feiras)

Horário: 17h às 21h

Local: Área multiuso do Condomínio Alto da Boa Vista

Feira Rural do Palácio do Planalto

Quando: 7, 14, 21 e 28 de julho (quintas-feiras)

Horário: 10h às 15h

Local: Anexo IV da Presidência da República (próximo aos restaurantes)

Feira Rural do Produtor da Vargem Bonita

Quando: 2, 9, 16, 23 e 30 de julho (sábados)

Horário: 7h às 18h

Local: Em frente ao comércio local, ao lado da quadra de futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feira Rural de Multiprodutos do Barreiros

Quando: 1°, 8, 15, 22 e 29 de julho (sextas-feiras)

Horário: 16h às 21h

Local: DF-140, km 11, Núcleo Rural Barreiros (Jardim Botânico)

Feira Rural do CPS

Quando: 6, 13, 20 e 27 de julho (quartas-feiras)

Horário: 16h às 20h

Local: Centro de Práticas Sustentáveis – Jardins Mangueiral

Com informações da Agência Brasília