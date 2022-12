Começa hoje as inscrições do concurso da Receita Federal

O certame oferece 699 vagas com remunerações iniciais que variam entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09. Cadastros podem feitos até 19 de janeiro

Gabriel de Sousa e FolhaPress

[email protected]

Chegou a hora do concurso mais esperado do fim do ano entrar em ação. Começa hoje o prazo de inscrições para o concurso da Receita Federal do Brasil, que irá ofertar 699 vagas de ingresso, sendo 469 para analista tributário e 230 para auditor fiscal.

O grande atrativo do certame, que irá atrair milhares de concorrentes, serão as suas remunerações iniciais para os analistas é de R$ 11.684,39, enquanto que os auditores começarão a receber R$ 21.029,09. Até o final das suas carreiras, os servidores podem receber até R$ 18.076,05 e R$ 30.303,62, respectivamente.

Os aprovados também poderão contar com outros benefícios, como um auxílio-alimentação de R$ 458, auxílio-saúde de R$ 106 por indivíduo, benefício pré-escolar com o teto de R$ 321, gratificação natalina e adicional de R$ 1.500 para os que trabalharem no período noturno. A legislação também prevê um aditivo de atividade insalubre, perigosa ou penosa para os que exercerem suas funções em aeroportos e fronteiras, que variam entre 10 e 20% do vencimento básico.

Especialistas consideram que as 699 vagas ofertadas são consideradas insuficientes para solucionar o déficit de servidores da RFB. Além disso, em seus últimos concursos, o órgão chamou o dobro de servidores em relação às vagas determinadas pelos editais, respeitando o limite de 25% do quadro original de oportunidades delimitadas.

As inscrições começam às 16h de hoje, e podem ser realizadas até o dia 19 de janeiro no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é a banca organizadora do certame, através do link:www.conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22. Para efetivar a participação, é necessário pagar uma taxa de R$ 115 para o cargo de analista tributário e de R$ 210 para o cargo de auditor fiscal.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e cuja família tenha uma renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo podem pedir a isenção da taxa de inscrição. A solicitação deve ser feita a partir das 16h de hoje até a próxima segunda-feira (19).

Do total de vagas ofertadas no edital, 523 são destinadas à ampla concorrência, 36 a pessoas com deficiência e 140 a negros.

Primeira fase do concurso

Prova objetiva: Será realizada no dia 19 de março e terá 140 questões, sendo 80 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos para o cargo de auditor fiscal; 70 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos para o cargo de analista tributário

Prova discursiva: Também será feita no dia 19 de março e terá duas questões de conhecimentos específicos para o cargo de auditor fiscal e uma questão de conhecimento específico para o cargo de analista tributário

Pesquisa de vida pregressa: Analisa o perfil do candidato nos âmbitos social, funcional, civil e criminal, além de possível incompatibilidade para exercer o cargo

As duas primeiras etapas serão de caráter classificatório e eliminatório e serão realizadas em todas as capitais do país. A última, de caráter apenas eliminatório, será online.

Serão eliminados candidatos que:

Acertarem menos que 50% das questões básicas ou específicas da prova objetiva

Zerarem alguma das disciplinas abordadas na prova objetiva

Deixarem as questões discursivas em branco ou ilegíveis

Forem classificados como não recomendados na pesquisa de vida pregressa

Segunda fase

Curso de formação profissional: O curso de formação será realizado a distância, de forma online e contará com uma semana de integração presencial dos candidatos. As provas serão aplicadas presencialmente nas cidades de Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba e a alocação levará em consideração a preferência do candidato e a ordem de classificação.

Mais detalhes do curso de formação serão publicados em um edital específico.