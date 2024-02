Carolina Dieckmann deixa a Globo depois de 30 anos

Genteeeeee, parece que a Carolina Dieckmann começou 2024 encerrando ciclos da sua vida. Na manhã desta quinta-feira (1), a atriz acabou de anunciar no seu perfil do instagram que seu contrato com a TV Globo se encerrou após trinta anos de serviços muito bem prestados á emissora.

“não é q eu comecei na Globo…foi a Globo q me começou.

eu não era atriz…me tornei,

ali dentro,na poeira de tantos talentos,com os melhores professores que alguém poderia desejar…

numa empresa q me nutriu com oportunidades e experiências incríveis,

além de ter sido solo e alimento

pra tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias…”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como é política na emissora, Dieckmann só poderá participar de programas com vínculo por obra certa.