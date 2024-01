Zonas Sul, Sudeste e Marginal Pinheiros em atenção para alagamentos em SP

Radar do CGE indica chuva forte, isolada e de deslocamento lento na zona sul. A chuva ocorre principalmente nas subprefeituras de Parelheiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

As zonas sul, sudeste e a Marginal Pinheiros entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira (31).

Áreas de instabilidade vindas do interior atuam na capital paulista. As informações são do boletim das 15h do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), órgão da prefeitura.

Radar do CGE indica chuva forte, isolada e de deslocamento lento na zona sul. A chuva ocorre principalmente nas subprefeituras de Parelheiros, Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Cidade Ademar. Esse mesmo cenário é registrado na zona sudeste, principalmente na subprefeitura do Jabaquara.

As próximas horas serão de tempo instável. O quadro é previsto para ao menos até o início da noite desta quarta, com chuvas de forte intensidade em outros bairros da cidade.