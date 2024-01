Ministério do Planejamento abre inscrições de concurso com salário de R$ 20 mil

As inscrições devem ser feitas no site da Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos)

PATRICK FUENTES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Ministério do Planejamento e Orçamento abre, nesta quarta-feira (31), as inscrições do concurso público para 371 vagas de analista de planejamento e orçamento, em Brasília. O salário inicial é de R$ 20.924,80, e as inscrições vão até 21 de fevereiro.

Serão cem vagas imediatas e 271 para cadastro de reserva para oito cargos diferentes. É necessário ter diploma de conclusão de nível superior em qualquer área de formação.

As inscrições devem ser feitas no site da Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos), disponível neste link (https://www.cebraspe.org.br/concursos/MPO_24).

As vagas estão divididas entre a área geral, tecnologia da informação e desenvolvimento institucional, sendo:

65 vagas para área geral

5 vagas para desenvolvimento institucional

6 vagas para governança e gestão de projetos de TI

13 vagas para desenvolvimento de sistemas orçamentários

2 vagas gestão de infraestrutura de TI: 2 vagas

5 vagas para gestão de dados orçamentários

2 vagas para gestão de contratos de TI

2 vagas para gestão da segurança da informação orçamentária

A taxa de inscrição do concurso custa R$ 100. Candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa neste link (https://security.cebraspe.org.br/MPO_24/UPLOAD/Isencao/).

A prova objetiva está prevista para 28 de abril e terá 200 questões, 100 de conhecimentos gerais e 100 de conhecimentos específicos. Já a dissertativa, prevista para 9 de junho, vai exigir:

Parecer a respeito de planejamento e orçamento público, comum a todas as especialidades, e uma questão a respeito da realidade brasileira;

Uma dissertação e uma questão, acerca de temas relacionados aos conhecimentos específicos.

Mais detalhes sobre o processo seletivo, a seleção, critérios de avaliação e os conhecimentos exigidos para as diferentes especialidades estão disponíveis neste link https://www.cebraspe.org.br/concursos/MPO_24).