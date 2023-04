Até a nova recomendação, a vacina podia ser administrada apenas em grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos

Após o anúncio do Ministério da Saúde feito na segunda-feira, 24, para a ampliação da vacina bivalente da covid-19 para pessoas acima de 18 anos, Estados e municípios já iniciam mais esta etapa da imunização. Até a nova recomendação, a vacina podia ser administrada apenas em grupos prioritários, como idosos acima de 60 anos, pessoas imunocomprometidas ou com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, gestantes e puérperas e profissionais da área da saúde.

Enquanto alguns Estados e municípios já começaram a aplicação nesta terça-feira, 25, em São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado disse que aguarda a documentação técnica do Ministério da Saúde para a ampliação da bivalente no Estado. Já a capital paulista afirmou que uma reunião será realizada ainda ao longo desta terça-feira para discutir o assunto.

Onde já começou a aplicação:

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que iniciou nesta terça-feira a imunização com a Pfizer bivalente para todas as pessoas acima de 18 anos. Para tomar o imunizante, é obrigatório ter ao menos quatro meses desde a última dose contra a covid-19 e é preciso levar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também foi ampliada a partir desta terça a vacinação com a dose bivalente contra a covid-19 para toda a população acima de 18 anos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

“Podem ser vacinados com o imunizante quem já recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso também pode procurar as unidades de saúde”, disse.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a aplicação da bivalente para pessoas acima de 18 anos já está disponível no Estado.

“Na próxima semana, a secretaria vai entregar uma nova remessa de vacinas, mas os municípios já podem iniciar de imediato a vacinação com a bivalente com as vacinas disponíveis em estoque”, afirma Laiane Graziela, coordenadora de imunização da secretaria.

Com a nova orientação do Ministério da Saúde, incluindo a população acima de 18 anos na campanha de aplicação da vacina bivalente contra a covid-19, o município de Recife, em Pernambuco, inicia as ações para imunizar um público-alvo de 519 482 habitantes da capital. O agendamento para quem preferir ir aos postos instalados nos shoppings da cidade e ao Centro Médico Senador Ermírio de Moraes começa a partir das 18h desta terça. Para as mais de 150 salas de vacinação da cidade, não é necessário agendamento.

Ainda na segunda-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro distribuiu um comunicado afirmando que todas as pessoas com 18 anos ou mais poderão receber a vacina, a partir desta terça. “É necessário ter recebido, pelo menos, duas doses da vacina contra a doença há mais de 4 meses”, afirmou a Secretaria Municipal de Saúde.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde afirma que recomenda a aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente contra a covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos. “A orientação segue a nova normativa do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oficializada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira”, acrescentou a pasta.

Segundo o documento, a recomendação se aplica a todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido pelo menos duas doses do esquema primário e considera a disponibilidade de vacinas bivalentes e a necessidade de atualização de resposta imunológica da população para as novas variantes da doença.

“Agora, cada município deverá organizar o chamamento do novo público, de acordo com a demanda e quantidade de doses disponíveis. Inicialmente, as equipes municipais poderão utilizar as vacinas que possuem em estoque até que novas remessas sejam enviadas pelo governo federal”, disse.

Conforme o governo paranaense, o Estado está preparando, ainda para essa semana, um novo envio de 156 mil doses que estão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) em Curitiba, para as 22 Regionais de Saúde. A Secretaria de Saúde deve receber nos próximos dias um novo lote do Ministério da Saúde que será destinado também para a ampliação do novo público

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás afirma que vai seguir integralmente a decisão do Ministério da Saúde. “A nota técnica da pasta já foi enviada a todos os municípios goianos, para que sigam a determinação de liberar a vacina bivalente para pessoas com 18 anos ou mais que já tiverem recebidos duas doses anteriores, sendo a última aplicada pelo menos há quatro meses da última dose”, disse.

Em Manaus, no Amazonas, o município afirma que segue a orientação do Ministério da Saúde de ampliar para o público acima de 18 anos a vacinação com a bivalente. “No entanto, ainda estamos verificando a disponibilidade de doses, definindo cronograma de atendimento e organizando a distribuição da vacina para as unidades de saúde da capital. Tão logo tenhamos a data de início da aplicação da vacina, faremos a divulgação”, afirmou

Procurada, a Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul disse que o Estado se articula com os municípios em Comissão Intergestores Bipartite (CIB) sobre a ampliação da bivalente para maiores de 18 anos.

