Em convenção do Republicanos, Marcos Pereira é reeleito presidente do partido

O líder da legenda no Senado, Mecias de Jesus, será o 2º vice-presidente nos próximos quatro anos (2023-2027)

A 16ª Convenção Nacional aconteceu na noite dessa segunda-feira (24), no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados.

“O presidente Marcos Pereira contribuiu muito para o crescimento do partido. É a primeira vez que o Republicanos tem uma liderança no Senado Federal. Me orgulho de ser líder de uma bancada de quatro senadores com nomes de grande vulto nacional. Isso faz o partido mais forte”, afirmou o senador Mecias, que foi confirmado como 2º vice-presidente do Republicanos.

Durante o evento, a senadora Damares Alves foi oficializada como a nova secretária nacional do Mulheres Republicanas. “Quero lembrar que esse partido, além de ser o melhor partido para mulheres, é também o partido da inclusão. Eu só aceitei essa missão, porque o movimento já estava pronto. As nossas duas secretárias anteriores, Tia Ju e Rosangela Gomes, deixaram tudo pronto. Nós seremos o maior e mais incrível partido para mulheres e meninas”, apontou a senadora.

O senador Hamiltom Mourão também esteve presente na convenção. “O presidente Marcos Pereira tem sido fundamental para o crescimento do partido, que saltou para a expressiva bancada que temos hoje, não só em nível federal, mas também no restante do país. Esse é o momento de estarmos reunidos para mostrar a nossa força, e a nossa confiança no partido e no presidente”, ressalta Mourão.

O deputado federal Marcos Pereira foi reeleito para mais um mandato de quatro anos na presidência nacional do Republicanos (2023-2027). “Queremos mudar nosso Brasil, nossos estados e municípios com base no que acreditamos. Estamos diante de um novo ciclo. O Republicanos será um dos poucos partidos que continuarão crescendo e que seguirão rumo ao futuro”, disse Marcos Pereira.

Também estavam presentes no evento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; os governadores Tarcísio de Freitas (SP) e Wanderlei Barbosa (TO) e o líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, Hugo Motta (PB).