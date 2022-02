Sítio arqueológico em Petrópolis passa por avaliação após chuva que arrasou a cidade

O trabalho de pesquisa arqueológica investigava a existência de material histórico no terreno e fazia parte da reforma do Palácio de Cristal

Cristina Camargo

São Paulo, SP

Descoberto recentemente, um sítio arqueológico nos jardins do Palácio de Cristal, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, faz parte do patrimônio histórico e cultural afetado pelo forte temporal que atingiu a cidade no dia 15 de fevereiro. Mais de 200 pessoas morreram na tragédia.

Localizado na região central da cidade imperial, o Palácio de Cristal é um dos principais pontos turísticos de Petrópolis.

O trabalho de pesquisa arqueológica investigava a existência de material histórico no terreno e fazia parte da reforma do palácio, construído no século 19 para cultivo e exposições de horticultura.

A reforma começou em outubro de 2019, mas os serviços na área dos jardins foram paralisados em fevereiro de 2020 por determinação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que pediu acompanhamento arqueológico.

Após aprovação do órgão federal, o trabalho arqueológico começou em maio de 2021 e, antes do temporal, estava na fase final de monitoramento da obra de engenharia.

Ainda não é possível dimensionar os danos ao sítio arqueológico. Técnicos do Iphan realizam vistorias para avaliar o impacto das chuvas no patrimônio cultural local.

“Teremos informações mais precisas nos próximos dias e semanas, conforme as vistorias se encaminharem”, informou o órgão federal, por meio de nota.

Até o momento, as vistorias não foram conclusivas devido aos destroços e lama nas ruas da cidade.

A Grifo Arqueologia, contratada para o trabalho nos jardins do palácio, aguarda a possibilidade de retorno com segurança para avaliar a situação.

“Acreditamos que a parte escavada não tenha sofrido dano”, disse à reportagem o diretor da empresa, Giovani Scaramella.

Segundo ele, os vestígios estruturais encontrados estavam na parte mais baixa das áreas escavadas, apoiados diretamente no solo. “Por estarem em áreas escavadas, a ação da correnteza foi menor”, disse. “As áreas abertas foram pequenas e por isso a possibilidade de dano é menor”.

Entre os vestígios do antigo jardim estão divisórias de canteiros e passeios e encanamentos de ferro fundido.

Em uma outra etapa da pesquisa arqueológica foram encontradas peças como pedaços de louças inglesas usadas pela elite do século 19, ferraduras, vidros e um cachimbo de porcelana.

Inaugurado em 1884 pela Princesa Isabel, o Palácio de Cristal é tombado pelo Iphan. Foi construído nas oficinas de St. Sauver-les-Arras, na França, por encomenda do Conde D´Eu, marido da Princesa Isabel e presidente da Sociedade Agrícola de Petrópolis. O espaço de exposições foi montado na praça Koblenz e inaugurado em um baile com a presença da corte imperial brasileira.

Segundo o Iphan, Petrópolis possui cerca de mil imóveis tombados e outros dez mil em áreas nos entornos, que também são acompanhados pelo órgão para que intervenções não interfiram na visibilidade ou volumetria dos bens preservados.

Fundada por Dom Pedro 1º e urbanizada por Dom Pedro 2º, Petrópolis é chamada de “museu a céu aberto” pelo Iphan. A cidade era a sede da corte imperial nas temporadas de verão e é considerada um dos principais patrimônios culturais do país.

A Casa da Princesa Isabel e o Palácio Rio Negro estão entre os prédios históricos afetados pelo forte temporal. Localizada às margens do rio Quitandinha, a Casa da Princesa Isabel é o bem histórico que mais sofreu estragos aparentes. Um muro caiu e atingiu uma exposição sobre a colonização germânica na cidade. Levado pela correnteza, um carro invadiu o jardim.

No Palácio Rio Negro, no Centro Histórico, o piso térreo foi inundado e deslizamentos atingiram a parte superior do terreno, mas sem danificar o prédio principal.