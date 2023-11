Semana deve ter chuva e altas temperaturas até quinta (23); confira previsão para o país

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após a despedida da onda de calor e um começo de semana nublado, diferentes regiões do Brasil devem ver pancadas de chuva e até temporais, como é o caso do Sul, que pode ter granizo e rajadas de vento.

Já no Nordeste, o tempo deve ficar sem chuva e com baixa umidade, com exceções para áreas do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Em São Paulo, há previsão de pancadas a partir desta terça (21) por causa de um canal de umidade formado desde o Centro-Oeste, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As temperaturas voltam a subir, mas ainda não há indicativos de calor extremo como o da onda de calor que atingiu vários estados na semana passada.

Nesta terça (21), o tempo segue instável pelo país, e os termômetros sobem em Rio de Janeiro e Belo Horizonte. As máximas no Sudeste ficam entre 30°C e 32°C, segundo a Climatempo. Em Vitória (ES), o tempo fica seco na terça.

Em Minas Gerais, duas pessoas morreram por causa das chuvas. O estado, incluindo a capital Belo Horizonte, segundo o Inmet, terá pancadas de chuva isoladas durante a semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A população mineira deve sentir o ar mais seco ao longo da semana. A umidade relativa fica entre 20% e 30% até quinta-feira (23) no centro e no nordeste do estado, segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais.

No Centro-Oeste, temporais aliviam o calor no Distrito Federal e em Goiás, e Goiânia deve ter raios e rajadas de vento de 70 km/h. As pancadas devem acontecer, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, entre tarde e noite. As máximas em Cuiabá vão de 35°C a 33°C até sexta (24), e em Campo Grande, de 31°C a 26°C.

No Norte, Amazonas, Acre, Rondônia e sul de Roraima terão pancadas de chuva que podem superar, durante a semana, os 80 milímetros. As máximas na casa dos 30°C sobem em Manaus, com 37°C na sexta.

O Sul do país deve ter novos temporais a partir desta terça. Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul registrou quatro mortes e milhares de desabrigados em decorrência das chuvas. Nesta quarta-feira (22), toda a região entra em alerta, com indicativo de temporal no Paraná e chance de granizo nos três estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a MetSul, a interação de ar quente com as frentes frias pode causar tempestades no estado gaúcho nesta quarta-feira (22). Os acumulados até quinta devem ser de 100 milímetros a 150 milímetros em regiões de serra no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.