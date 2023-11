Lesa Pátria: PF cumpre dois mandados de prisão por atos de 8/1

Os mandados, expedidos pelo STF, estão sendo cumpridos em João Pessoa (PB), Cabedelo (PB), Bayeux (PB), Mirassol do Oeste (MT) e Cáceres (MT)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a 20ª fase da Operação Lesa Pátria e cumpriu dois mandados de prisão em dois estados e 10 mandados de busca e apreensão.

Os mandados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em João Pessoa (PB), Cabedelo (PB), Bayeux (PB), Mirassol do Oeste (MT) e Cáceres (MT).

A operação tem o objetivo de identificar aqueles que incitaram, financiaram e participaram dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. Na data, um grupo de contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiram e destruiram as sedes do STF e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.