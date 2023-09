Seis suspeitos morrem e 15 são presos em megaoperação policial em Salvador

A polícia afirma que o grupo alvo da operação tem envolvimento com o tráfico de drogas e é responsável por mais de 30 homicídios.

DAVI LEMOS

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

Uma megaoperação da Policia Civil da Bahia, que contou também com colaboração de equipes de Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, resultou em seis mortes e 15 prisões na manhã desta sexta-feira (22), no bairro de Águas Claras, em Salvador.

A polícia afirma que o grupo alvo da operação tem envolvimento com o tráfico de drogas e é responsável por mais de 30 homicídios. Ainda segundo a Polícia Civil, os seis mortos teriam resistido à prisão.

“Nas diligências, 15 homens e mulheres tiveram os mandados de prisão cumpridos e seis resistiram, foram socorridos para o hospital, mas não sobreviveram”, diz a Polícia Civil, em nota. A reportagem questionou se houve policiais feridos, mas não obteve resposta.

Foram apreendidos dinheiro, armas e drogas durante o cumprimento de 15 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão na chamada Operação Saigon. A polícia não disse se os detidos já têm advogado.

“Esse grupo é responsável por mais de 30 homicídios. É uma operação resultante do trabalho investigativo de mais de um ano conduzidas por equipes do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que reuniram informações de campo e utilizaram análises de dados de Inteligência e técnicas investigativas modernas, reunindo elementos de prova contra a atuação dos criminosos e permitindo a representação por medidas cautelares de prisão e busca e apreensão contra integrantes da organização”, disse a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Os suspeitos presos foram encaminhados para a sede do DHPP, no bairro de Itapuã, em Salvador.

A operação também tem alvos no sistema prisional e na cidade de Feira de Santana, onde a organização criminosa também atuaria, segundo a Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AULAS SUSPENSAS

Cerca de 2.0000 alunos da rede municipal de ensino ficaram sem aula na região de Águas Claras.

De acordo com a Smed (Secretaria Municipal da Educação), em decorrência da sensação de insegurança no bairro, cinco escolas Eduardo Campos, Cantinho das Crianças, São Damião, Iraci Fraga e Francisco Leite, tiveram as atividades suspensas.

O transporte público também foi afetado na região, com alterações em itinerários. A Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade) afirma que os ônibus que operam nos bairros de Cajazeiras 7 e Águas Claras não estão seguindo até os finais de linha.