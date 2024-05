RS: Prefeito de Canoas pede evacuação imediata de quem retornou às casas

São Paulo, SP (UOL/Folhapress)

O prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul, Jairo Jorge (PSD), pediu neste domingo(12) aos moradores que começavam a retornar para casa que evacuem novamente os imóveis.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito explica que as chuvas intensas que caíram nas últimas horas podem provocar uma elevação de 5,5 metros no nível dos rios. Ele explica que chuvas estão caindo neste domingo sobre o vale do Rio Jacuí, vale Taquari, vale do Rio Cai, Rio dos Sinos e Rio Gravataí. “Todas essas águas começam a desembocar aqui em Canoas”, avisa Jairo Jorge.

“Vamos dar aqui um alerta de evacuação imediata. Eu peço a todos os canoenses que voltaram às suas casas, para o lado oeste (bairros Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Matias e São Luís), que saiam imediatamente, porque as águas retornarão. E se a pessoa ficar, ela. possivelmente terá que ser resgatada”, afirmou o prefeito.

Ele pediu também uma atenção especial para o bairro Niterói, que deve ser evacuado imediatamente. Ele explica que, apesar das obras realizadas para proteger a área, como a instalação de duas casas de bombas e a construção de uma via de acesso no dique, a retirada dos moradores é urgente.

“Diante do risco, especialmente do vento sul, que represará as águas que descem, há o risco de elevar rapidamente as águas ali no Rio Gravataí”, explica Jorge. “Por isso, eu peço também a evacuação imediata do bairro Niterói, para não termos risco, para a gente ter prevenção. É melhor prevenir do que remediar. E eu conto com a colaboração de todos os canoenses”.