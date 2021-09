Rio registra 5 casos de roubos de comprovante de vacinação contra Covid

As ocorrências se intensificaram após a prefeitura passar a exigir o comprovante para a entrada em locais de uso coletivo

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro contabiliza cinco casos de roubos de comprovantes de vacinação contra Covid, além de outras oito tentativas frustradas por profissionais de saúde.

As ocorrências se intensificaram após a prefeitura passar a exigir comprovante de vacinação contra o coronavírus para a entrada em locais de uso coletivo, o chamado “passaporte da vacina”. A medida foi adotada no processo de reabertura de atividades, limitadas em razão da pandemia.

De acordo com a pasta, em um dos casos houve agressão a uma técnica de enfermagem. Os cinco episódios ocorreram em Bangu (três), Barra da Tijuca e Marechal Hermes. Todos foram comunicados à polícia, com o registro de boletim de ocorrência.

“A Secretaria Municipal de Saúde do Rio lembra que quem subtrai e usa documentos de vacinação adulterados comete crime e está sujeito às penalidades legais. Consumado ou não, o ato de tentar deixar a unidade de saúde com o comprovante de vacinação, mas sem se vacinar, está ainda sujeito a multa de R$ 1.000 estipulada em lei pela Câmara de Vereadores do município, aprovada na semana passada”, afirmou a secretaria, em nota.

O comprovante de vacinação costuma ser entregue antes da aplicação da vacina, a fim de agilizar a fila para a imunização. Os envolvidos tentam levar o documento antes da aplicação. “Em todos os BOs foram fornecidos à autoridade policial os nomes e CPFs dos acusados”, declarou a pasta.

Na última quarta-feira (15) entrou em vigor na cidade a exigência do comprovante de vacinação para ingresso em locais como academias de ginástica, piscinas, clubes, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, museus, parques, convenções e feiras comerciais.