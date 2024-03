Queimada no Brasil tem salto de 410% em fevereiro, diz estudo

A área queimada no Brasil registrou um grande crescimento no segundo mês de 2024, em comparação com fevereiro de 2023. O fogo atingiu 950,3 mil hectares, segundo números do Monitor do Fogo, iniciativa da rede MapBiomas Fogo e coordenada pelo Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia).

Esse é o maior número registrado desde 2019, quando foram atingidos 413,9 hectares. No ano passado, a queimada tinha sido a menor registrada dos últimos cinco anos: 186,2.

A vegetação nativa da Amazônia e do Cerrado foram as que mais sofreram com essa crescente, com um total 750 mil hectares sendo atingido, representando quase 79% do território atingido pelo fogo.

O bioma da Amazônia foi quem teve as maiores consequências, tendo 898,6 hectares atingidos da sua área, recorde desde 2019, segundo levantou o estudo. O período de seca, as queimadas em Roraima e o fenômeno El Niño explicam os números altos, diz o IPAM.

Em 2023, o Cerrado tinha tido 29.600 hectares atingidos e neste ano o número saltou para 61 mil, crescimento de 152%.