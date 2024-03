Quatro suspeitos de integrar quadrilha de Ronnie Lessa são presos no RJ

Os dois ex-militares estão presos por envolvimento na morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) decretou a prisão de quatro acusados de fazerem parte da quadrilha do ex-PM Ronnie Lessa e do ex-bombeiro Maxwell Simões, conhecido como Suel. As ações fazem parte da Operação Rede, que combate o comércio ilegal de armas e munição no Estado.

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) cumpriram, no total, 5 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira. Segundo o G1, um policial militar inativo que era procurado ainda não foi encontrado.

A ação é consequência também da Operação Jammer, onde a milícia de Ronnie e Suel era investigada por impor sinal de internet e TV irregulares.

Os dois ex-militares estão presos por envolvimento na morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ronnie Lessa também foi condenado no último mês por tráfico internacional de drogas.