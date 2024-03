População de Roraima fica sem água

19 mil pessoas estão sem água encanada, e os moradores precisam buscar água em poços, esperar por um caminhão-pipa ou comprar o item

Os moradores de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela, vem sofrendo com uma forte seca e os habitantes vem sofrendo com a falta de água.

19 mil pessoas estão sem água encanada, e os moradores precisam buscar água em poços, esperar por um caminhão-pipa ou comprar o item.

Pacaraima é um dos 9 munícipios de Roraima que vem sofrendo com a estiagem e o efeito está sendo agravado pelo fenômeno El Niño. Além de Pacaraima, Alto Alegre, Cantá, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Pacaraima e Uiramutã também estão em alerta.

A forte seca fez com que o ínicio das aulas nas escolas de Pacaraima fosse adiado. Além disso, a ausência da água está prejudicando o único hospital existente na cidade. O Governo do Acre está trabalhando juntamente do Governo Federal para enviar recursos e assistir os roraimenses.